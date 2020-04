Werder wird zum Corona-Brennpunkt

Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiterhin auf dem Vormarsch. Täglich erhöhen sich die Zahlen der bestätigten Infektionen sowie der Verdachtsfälle. Mittlerweile sind im Landkreis elf Tote zu beklagen. In der Region Berlin-Brandenburg belegt Potsdam-Mittelmark in der Aufzählung der Landkreise und Städte nach Berlin und Potsdam den dritten Platz in der Liste der meisten Erkrankungen.

Wie ist der aktuelle Stand?

Aktuell sind in Potsdam-Mittelmark 255 Einwohner an dem Coronavirus erkrankt. Das ist im Vergleich zum Gründonnerstag mit 245 Fällen eine Steigerung um zehn Personen. Weitere Todesfälle hat es im Landkreis nicht gegeben. 49 Patienten werden außerhalb des Landkreises in Krankenhäusern in Potsdam, Berlin, in der Stadt Brandenburg an der Havel sowie im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow ( Teltow-Fläming) stationär behandelt. Auch die Verdachtsfälle nehmen weiter zu. Gegenüber dem Vortag mit 1237 Registrierten beträgt die Zahl jetzt 1241 Fälle. Bislang hat sich nach den Testuntersuchungen die Krankheit bei 214 mutmaßlichen Patienten nicht bestätigt.

Wo gibt es die meisten Fälle?

Trauriger Spitzenreiter in der Corona-Pandemie im Landkreis ist mittlerweile die Stadt Werder mit derzeit 60 infizierten Einwohnern. Die Anzahl der Erkrankungen steigt seit Tagen sprunghaft an. Vier Werderaner sind bereits an der Covid-19-Krankheit gestorben. Damit hat Werder das berlinnahe Kleinmachnow überholt, dass mit 43 Corona-Erkrankten die zweithöchste Anzahl an Infektionen im Landkreis sowie einen Toten zu verzeichnen hat. Nähere Angaben zu den Verstorbenen will die Kreisverwaltung nicht machen und beruft sich dabei auf die ärztliche Schweigepflicht sowie den Persönlichkeitsschutz des Betreffenden und seiner Angehörigen. Es gäbe in Potsdam-Mittelmark Orte mit einer sehr geringen Einwohnerzahl, in denen das Opfer leicht zu identifizieren sei, rechtfertigt sich das Landratsamt. Die notwendigen Angaben lägen dem Gesundheitsamt vor.

Weiter entfernte Regionen wie die Ämter Wusterwitz oder Ziesar sowie die Stadt Wiesenburg mit einer weit bevölkerungsärmeren Dichte haben dagegen bis jetzt lediglich einen bis drei Einwohner mit einer Infektion registrieren müssen.

Warum ausgerechnet Werder?

Warum die Havelstadt zum Epizentrum der Pandemie in Potsdam-Mittelmark wurde und Städte und Gemeinden wie Teltow (33), Beelitz (11), Schwielowsee (14) oder Stahnsdorf (17) eine relativ hohe Anzahl an Erkrankungen ausweisen, können sich weder das Gesundheitsamt noch der Krisenstab in Beelitz-Heilstätten auf MAZ-Nachfrage erklären.

„Das kann an der dichten Einwohnerzahl sowie an vorhandenen Altenpflegeeinrichtungen liegen“, nennt Kreissprecherin Andrea Metzler eine Auslegung der Ursache. Bekanntlich gehören vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte zur hauptsächlichen Risikogruppe der Pandemie. Gleichzeitig betont sie, dass der jüngste alarmierende Anstieg der Corona-Fälle in Werder nicht ausschließlich auf die Infektionen im Seniorenzentrum „Haus am Zernsee“ zurückzuführen ist. Die Neuerkrankungen würden Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft in der Region betreffen, sagt Metzler.

Landrat appelliert zu Ostern an die Mittelmärker Mit einer Osterbotschaft wendet sich Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) an die Anwohner des Landkreises. Darin hebt er den Auferstehungsgedanken des Osterfestes als Symbol der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise hervor. Solidarisches Verhalten, die Einhaltung der erlassenen Verordnungen und die Vermeidung eines übersteigerten Kaufrausches aus egoistisch verstandener Vorratshaltung sind für Blasig wesentliche Erfordernisse für den Zusammenhalt der Menschen. Besondere Wertschätzung erdienen jene Menschen, die in diesen Tagen an der Kasse im Supermarkt, im Krankenhaus, im Altenheim, am Krisentelefon, beim Abarbeiten von Anträgen, bei der Müllentsorgung, der Gebäudereinigung, beim Online-Lernen mit den Kindern das gesellschaftliche Leben aufrechterhalten, sagt der Landrat. Zur Nachbarschaftshilfe ür ältere und erkrankte Menschen ruft Blasig an diesem Osterwochenende auf. Helfende Hände sollten ihnen die dringend benötigten Arzneimittel aus der Apotheke oder die Lebensmittel vorwiegend aus lokalen oder regionalen Geschäften besorgen, um die örtliche Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, appelliert der Landrat.

Aufgrund der schnell ansteigenden Fallzahlen hatte sich Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) am Karfreitag an Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) gewandt. Im Ergebnis des Gesprächs sollen weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden. Als erster Schritt sollen die Kontrollen zur Einhaltung der vom Gesundheitsamt verordneten häuslichen Quarantäne ausgeweitet werden.

Woher kommen neue Fälle?

Längst lassen sich die neuen Ansteckungen nicht mehr auf die Rückkehrer aus so genannten Risikogebieten zurückführen, sagt Metzler. „Wir gehen von einer Dunkelziffer an Virusträgern aus, die überhaupt keine eindeutigen Symptome der Krankheit zeigen.“ Um diese Überträger zu ermitteln, müsste die gesamte Bevölkerung auf einen Virusverdacht getestet werden, was allerdings weder personell noch materiell geleistet werden könne.

Gibt es ausreichend Schutz?

Nach dem Bekanntwerden eines Virus-Ausbruches in einer Senioreneinrichtung in Potsdam-Hermannswerder schließt die Kreissprecherin nicht aus, dass weitere ähnliche Fälle wie im Werderaner Pflegezentrum auch in anderen Einrichtungen des Landkreises auftreten können. Die Ausrüstung mit Schutzkleidung ist nach wie vor ein großes Problem. Seit dem Aufruf des Landrates am 25. März zur Selbstherstellung von Behelfsmasken haben bislang mehr als 1500 selbst genähte Schutztücher den Krisenstab erreicht und wurden umgehend an die entsprechenden Einrichtungen weitergegeben, sagt Metzler.

