Werder

Am Havelauen-Ufer in Werder gibt es jetzt neue Mülltonnen und Sitzbänke. Darüber informierte die Stadtverwaltung in Zusammenhang mit dem Leitbild, das für die Pflege der Landschaft durch den Bereich Grünflächen in der Stadt entwickelt wurde. Im Frühjahr sind am Wegesrand des Ufers bereits Hinweisschilder zur Tier- und Pflanzenwelt aufgestellt worden. Mit den Bänken und Tonnen wurde die Gestaltung nun komplettiert.

Merkmale des natürlichen Havelufers

Die Entwicklung der mehr als 20.000 Quadratmeter großen Uferlandschaft mit teilweise geschützten Biotopen war Teil der Pläne für das neue Wohn- und Gewerbequartier im Norden der Stadt. Mittlerweile besitzt sie die für die natürlichen Havelufer typischen Übergänge von der Schwimmblattvegetation über Röhrichte und Hochstaudenfluren zu Weiden- und Erlengehölzen. An den Uferstreifen schließen sich offene Wiesen und Gehölzbestände unterschiedlichen Charakters an.

