Werder: Heidemarie Garbe schenkt ihre „Muckersche Sammlung“ der Stadt

In den zwölf Jahren seines Bestehens haben mehr als 25.000 Gäste Heidemarie Garbes (69) privates Heimatmuseum in der Brandenburger Straße 164 besucht. Sie haben das schöne alte Inventar der „ Muckerstube“ bestaunt, sich von Garbe mit Gerichten aus Omas Küche verwöhnen lassen und dazu ihren Geschichten aus dem alten Werder gelauscht. Zum Ende des vergangenen Jahres wurde das kleine private Heimatmuseum, bestehend aus einer Werderaner „Juten Stube“ und einer voll funktionstüchtigen Wohnküche im Stil des beginnenden 20. Jahrhunderts, endgültig geschlossen.

Omas Beinkleider gehen ins Depot der Stadt

Mit 69 Jahren geht Heidemarie Garbe in den Ruhestand. Als Stadtführerin und Vortragskünstlerin in historischer Kleidung wird das Werdersche Original aber weiter zu erleben sein. Auch die Ausstattung der „ Muckerstube“ sowie des reich gefüllten Dachbodens wird nicht verloren gehen: Vom Vertiko bis zu Omas Beinkleidern, von den Sammeltassen bis zur Fischsülze-Form – Heidemarie Garbe schenkt ihre „Muckersche Sammlung“, das Geschirr, die Möbel, Accessoires und Requisiten der Stadt Werder. Das teilte Stadtsprecher Henry Klix am Mittwoch mit.

„Demnächst sollen die Sachen abgeholt, inventarisiert und bei der Stadt zunächst eingelagert werden“, so Klix. Sie stammen nicht nur von Garbes Eltern. Auch Gegenstände, die schon ihre Großeltern und ihre Urgroßeltern genutzt haben, gehören zu der Sammlung. Sie allesamt bewohnten einst das Haus in der Brandenburger Straße. „Bei den alten Werderschen galt, dass nichts weggeworfen wird, was man nicht vielleicht noch gebrauchen kann“, erzählt Heidemarie Garbe.

Eine Familie, tief verwurzelt in Werders Obstbau

Ihre Urgroßeltern waren im Obstbau verwurzelt, ihre Großeltern in der Obstverarbeitung (Presserei und Kelterei), ihre Eltern betrieben den Obst- und Gemüsehandel Tobner in Glindow. Heidemarie Garbe selbst arbeitete nach einem Gartenbaustudium in der Obstproduktion und Obstvermarktung. Nebenbei interessierte sie sich für die Stadtgeschichte, führte bald Gäste durch Werders Altstadt. Die Leidenschaft machte zum Haupterwerb. Da war sie 56 Jahre alt.

Jetzt will sie etwas kürzer treten und freut sich, dass die Gegenstände, die ihre Vorfahren nicht wegwerfen konnten oder die in den vergangenen Jahren zusätzlich auch Gäste der Muckerschen vorbeibrachten, in gute Hände kommen: ob das Rasierzeug von ca. 1897, das Kaisers-Kaffee-Service, das ihre Großtante 1910 zur Hochzeit einbrachte, die Sammlung leerer Flaschen aus den historischen Werderschen Brauereien und Saftfabriken oder mit Patina überzogene Gartengeräte wie die besonders leichte Werdersche Harke.

Was passiert mit der „Muckerschen Sammlung “?

Was wird damit passieren? Darauf antwortet Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU): „Nach der durch den Umzug der Tourist-Information bedingten Schließung des Obstbaumuseums soll am neuen Standort der Tourist-Information auf dem Lindowschen Hof in den kommenden Jahren ein neues Stadtmuseum entstehen.“ Dazu solle die an der Straße stehende hinfällige Obstzüchterhütte restauriert und mit einem Ergänzungsbau versehen werden.

„Noch befinden sich die Planungen in den Anfängen“, so Christian Große, „aber die umfangreiche Sammlung von Heidemarie Garbe eröffnet uns natürlich ganz neue Möglichkeiten für die Darstellung verschiedener Lebensbereiche in Werders Geschichte.“ Große danke Heidemarie Garbe für ihre Arbeit und für die großzügige Schenkung an die Stadt, so Stadtsprecher Klix.

