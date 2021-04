Glindow

Ihre Zustimmung zur Förderung des Neubaus eines Schulcampus in Glindow (Werder) durch den Landkreis wird die Fraktion Die Linke/Piraten verweigern. Der private Schulträger Hoffbauer-Stiftung plant die Errichtung einer Gesamtschule, die Zuwendung soll über fünf Jahre verteilt erfolgen. Heute wird das Thema im Kreisausschuss behandelt, am 29. soll der Kreistag entscheiden. Auch die Grünen haben sich schon gegen eine finanzielle Beteiligung des Kreises ausgesprochen.

Das Baufeld für den Hoffbauer-Campus in Glindow, wie es Ende März ausgesehen hat. Quelle: Hoffbauer-Stiftung

„Die zuständigen Schulbehörden haben lange den Bedarf für zwei zusätzliche Züge in der Region Werder, der sowohl von der Kommune Schwielowsee als auch von der Stadt Werder bereits vor Jahren signalisiert wurde, verneint“, so Kathrin Menz, Fraktionsvorsitzende. Sie begründet die Ablehnung damit, dass Bildung, die allen Kindern ohne Unterschied zugänglich sein muss, in die öffentliche Hand gehöre. Schulgeld würde zur sozialen Ausgrenzung führen. Dies sei auch ein Hauptantrieb gewesen, sich gegen die Übertragung der Aufgaben aus der Schulentwicklungsplanung in der Region Teltow ebenfalls an die Hoffbauer-Stiftung zu wehren. Dort gibt es nun eine öffentliche Gesamtschule, ein Neubau ist im Entstehen. Für Werder sei dies zeitlich aber nicht mehr möglich.

Zudem seien konfessionelle Angebote aufgrund des Prinzips der Trennung zwischen Kirche und Staat nur als Ergänzung denkbar.

