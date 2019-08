Werder

Ist das Havelstädtchen Werder am 8. Februar 2019 an einer Katastrophe vorbeigeschrammt? Der wegen des Mordes an seinem Nachbarn angeklagte Andreas E. (60) hat der Polizei bei der Festnahme am jenem blutigen Winterabend und nun auch vor Gericht erklärt, er habe nach den tödlichen Schüssen aus seiner Schrot...