Werder (Havel)

Pünktlich zur vollen Blüte der Obstbäume haben 28 Obsthöfe in Werder, Derwitz, Plessow, Glindow und Bliesendorf ebenso an diesem Wochenende, vom 29. April bis 1. Mai, wieder für Besucher geöffnet. Die Blütenbusse, mit denen Gäste einige der Gärten, Höfe und Plantagen entlang des Obstpanoramaweges erreichen, sind an diesen Tagen außerdem wieder unterwegs. Die Obstweinzeit ist derzeit in vollem Gange.

Die offenen Höfe sind traditionell Teil der Feierlichkeiten anlässlich der Baumblüte in Werder. Weil das in der Regel im Mittelpunkt stehende Baumblütenfest jedoch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, öffnen in diesem Jahr ausschließlich einige Obsthöfe zu jeweils individuellen Öffnungszeiten. Zudem gibt es die Blütenrundfahrten. Im vergangenen Jahr musste das Volksfest ebenso coronabedingt abgesagt sowie durfte lediglich Wein in Flaschen verkauft werden. 2020 fand das Fest ebenso nicht statt, weil sich kein Veranstalter fand, der ein kleineres und beschaulicheres Familienbaumblütenfest organisieren wollte. Im kommenden Jahr soll es aber voraussichtlich wieder ein „kleines aber feines sowie beschauliches Familienfest geben“, informiert Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU).

Baumblütenrundfahrten im Angebot

Die Busse der Baumblütenrundfahrten verkehren an diesem Wochenende ab Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai. Der erste Bus startet am Werderaner Bahnhof um 9.50 Uhr, fährt in Richtung des Obstpanoramaweges nach Derwitz, Plessow, Glindow und Bliesendorf und endet um 11.06 Uhr wieder am Bahnhof der Stadt. Konkret fahren die Busse wie folgt: Werder-Bahnhof, Werder-Post, Werder-Dr.-Wolff-Straße, Derwitzer Hofladen, Werderaner Tannenhof, Obsthof Deutscher, Biohof Werder, Lorenz/Giese, Schultz’ens Siedlerhof, Lapp A Rosa, Werder-Post, Werder-Bahnhof. Insgesamt werden an jedem Tag sechs Fahrten angeboten. Der letzte Bus startet um 14.50 Uhr am Werderaner Bahnhof.

„Am vergangenen Wochenende war wenig los“, sagt Uwe Leo, Inhaber von Leos Weingarten. Lediglich einige Werderaner und Potsdamer hätten sich in seinen Weingarten „verirrt“. Dort werden 14 Obstweinsorten, Grillwürste, Kaffee und Kuchen und ebenso Schmalzstullen angeboten. Der Weingarten ist von Montag bis Sonntag jeweils ab 13 Uhr geöffnet. 100 Gäste können dort Platz nehmen. Berliner seinen hingegen lediglich wenige gekommen, sagt Leo weiter. Dies liege wohl daran, dass die Busse der Blütenrundfahrten ausschließlich am Wochenende verkehren. Als weiteren Grund für das eher verhaltene Interesse vermutet Leo, dass Besucher aufgrund der unterschiedlichen Öffnungszeiten der Höfe nicht einfach losziehen könnten und somit abgeschreckt werden. „Viele Besucher haben gemeckert, weil Höfe gerade geschlossen waren“, erläutert der Weingarteninhaber. Sein Fazit vom vergangenen Wochenende: „Naja, geht so“.

28 Obsthöfe, Gärten und Plantagen sind in Werder und in den Ortsteilen geöffnet. Quelle: Veranstaltungsgesellschaft Werder

Einen großen Andrang am vergangenen Wochenende hat hingegen Dietmar Bade vom HeiDie-Obstweinstand auf dem Karfunkelberg am Obstpanoramaweg in Werders Ortsteil Glindow verzeichnet. „Wir hatten sogar mehr Besucher als in Jahren, in denen zudem das große Volksfest stattgefunden hat“, erläutert Bade. Einige Gäste waren wohl von dem Baumblütenfest abgelenkt und haben deshalb den Weg in die Höfe, Gärten und Plantagen des Obstpanoramaweges nicht gefunden. Der Takt der Baumblütenbusse habe außerdem dafür gesorgt, dass sich die Besucher gleichmäßig über den Tag hinweg verteilt haben, es also keinen Massenansturm gegeben hat. An diesem Wochenende habe er zusätzliches Personal engagiert, um alle Gäste bewirten zu können. Aufgrund des kalten Frühjahrs sei die Baumblüte in diesen Tagen „voll im Gange“. Hinzu komme das super Wetter. Die Bilanz von Dietmar Bade: „Durchweg positiv“.

Von Elke Kögler