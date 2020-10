Werder: Ordnungsamt und Polizei gemeinsam erfolgreich gegen Gewalt auf der Insel

Werder

Ein brutaler Angriff auf einen 69-Jährigen, Randale und Schmierereien. Werder hatte in den Sommermonaten immer wieder mit gewalttätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die auch die nächtliche Ruhe störten. Als Reaktion darauf, entschieden sich die Polizeidirektion West und das Ordnungsamt der Stadt zu einer engen Zusammenarbeit.

Gemeinsame Streifen in den Abendstunden

Es gab gemeinsame Streifen in den Abendstunden und an den Wochenenden. In den Nachtstunden patrouillierte die Bereitschaftspolizei. Im Zielrichterhaus an der Regattastrecke hielten Mitarbeiter des Ordnungsamtes Wache. Auch Werderaner Jugendsozialarbeiter waren im Einsatz. Es dauert nach Angaben der Stadt nur wenige Wochen, bis erste Erfolge zu spüren waren.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Am Mittwoch ließ sich Landesinnenminister Michael Stübgen ( CDU) über die erfolgreiche Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt und Streetworkern informieren. „Es war eine besondere Situation in Werder“, sagte Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU), „insbesondere nachdem der Lockdown aufgehoben wurde. Die Leute wollten feiern, die Leute wollten raus. Und sie haben sich dieses wunderschöne Fleckchen Erde als Partymeile auserkoren.“ Es habe sich ein Brennpunkt auf der Insel entwickelt, so Saß.

Stübgen : „Rechtsstaat klar durchsetzen.“

Für Michael Stübgen war die Zusammenarbeit zwischen der Polizeidirektion West und dem Werderaner Ordnungsamt ein klassisches Amtshilfeverfahren. „Hier hat sich gezeigt, je schneller man den Rechtsstaat klar durchsetzt und Kante zeigt, umso schneller kann man das Problem auch beheben. Und hier finde ich besonders interessant, dass es nicht zu Verlagerungseffekten gekommen ist. Es war dann irgendwann vor Ort vorbei.“

Zum Schluss ließ es sich die Glindower Feuerwehr nicht nehmen, dem Innenminister ihr neues Fahrzeug zu präsentieren. Ein TLF 4000 im Wert von 400.000 Euro.

Von Annika Jensen