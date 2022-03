Phöben

Anwohner der Neuen Straße des Werderaner Ortsteiles Phöben haben trotz Suche nach den Ursachen bislang kein sauberes Trinkwasser. Dies hat Ortsvorsteher Carsten Mendling (Freie Bürger Werder) der MAZ auf Nachfrage bestätigt.

Mehrere gesetzlich festgelegte Grenzwerte werden seit mehr als drei Jahren überschritten. Um künftige Möglichkeiten für sauberes Trinkwasser zu prüfen, gibt es Ende März einen Gesprächstermin. An diesem werden Vertreter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) Werder-Havelland, der Wasserbehörde und des Gesundheitsamtes Potsdam-Mittelmarks, die betroffenen Anwohner, Ortsvorsteher Mendling sowie Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) teilnehmen. Dies hat Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises, auf Anfrage mitgeteilt.

Eimer mit Trinkwasser im Ortsbeirat

Das Problem ist bei der jüngsten Sitzung des Phöbener Ortsbeirates Anfang November bekannt geworden. Zwei Anwohner berichteten, dass es auf Grundstücken in der Neuen Straße nach Urin stinke. Das Wasser aus den Wasserhähnen stinke ebenso nach Urin. Um dies zu beweisen, hatte ein Anwohner einen Eimer mit Trinkwasser gefüllt und diesen zu der Sitzung mitgebracht (MAZ berichtete). Weil die Fenster im Sitzungsraum coronabedingt geöffnet waren und alle Teilnehmer Schutzmasken trugen, konnten die Anwesenden den Geruch allerdings nicht sonderlich stark wahrnehmen.

Wasserwerk und Privatbrunnen

Konkret werden die betroffenen Anwohner aus einem kleineren dezentralen Wasserwerk sowie privaten Brunnen mit Trinkwasser versorgt. Die Qualität des aus dem Wasserwerk stammenden Trinkwassers ist von Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde des Landkreises überprüft worden. Die Betreiber haben Proben aus ihren Brunnen genommen und diese an zugelassene Trinkwasserlabore gesendet. Die Ergebnisse der Analysen liegen inzwischen vor. „Die Proben zeigten Grenzwertüberschreitungen einiger chemischer Parameter sowie für einige Brunnen auch Überschreitungen von mikrobiologischen Parametern“, teilt Kreissprecherin Metzler mit. „Die Grenzwerte für coliforme Bakterien, also Darmbakterien von Tieren oder Menschen, Mangan und Ammonium sind im Brunnenwasser überschritten“, erläuterte Ortsvorsteher Mendling bereits in der Ortsbeiratssitzung das Problem. Weil die Colibakterien Krankheiten verursachen können, würden einige Anwohner inzwischen lediglich im Supermarkt gekauftes Wasser trinken. Die Ergebnisse der Analysen seien bereits im Januar von Verantwortlichen des WAZV, der Wasserbehörde und des Gesundheitsamtes besprochen worden, teilt Metzler weiter mit.

Um das Problem zu lösen, wolle der WAZV prüfen, ob die Anwohner an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden können. Dies hat WAZV-Geschäftsführerin Bärbel Gärtner der MAZ auf Nachfrage Anfang November mitgeteilt. Die sich in der Neuen Straße befindende Reitanlage Pappelhof und die Wohnungen der restaurierten Anlage „Wiesengut Phöben“ wurden bereits vor einiger Zeit an das öffentliche Netz angeschlossen. Für Privatbrunnen sei der WAZV allerdings grundsätzlich nicht zuständig. Stattdessen seien die Betreiber dazu verpflichtet, Wasserproben an zugelassene Labore zu senden und die Ergebnisse dem Gesundheitsamt des Landkreises vorzulegen.

Ursache ist bislang unklar

Die genaue Ursache für das nicht einwandfreie Trinkwasser ist bislang unklar. Unter anderem könnte die angrenzende Landwirtschaft, die bis zu dem Groß Kreutzer Ortsteil Schmergow reiche, eine Rolle spielen. Zum Entwässern von Feldern angelegte Gräben oder defekte Abwasserleitungen kämen als Ursache ebenso in Frage. In dem Wasserwerk sind bereits „entsprechende Maßnahmen“ eingeleitet worden, um das Problem zu lösen, ist weiter vom Kreis zu erfahren.

Von Elke Kögler