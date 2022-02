Werder

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr, in Werder leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rad auf der Phöbener Chausseestraße in Richtung Birkenweg unterwegs und übersah laut Polizei aufgrund schlechter Sichtverhältnisse ein Auto. Dadurch ist es zur Kollision gekommen. Der Sachschaden beträgt insgesamt 700 Euro.

Ratschläge der Polizei

Die Polizei rät aus diesem Grund: Passen Sie ihre Fahrweise und Geschwindigkeit stets an die herrschenden Bedingungen an. Schlechte Witterung schränkt die Sicht deutlich ein. Schalten sie deshalb am besten immer, auch am Tag, ihre Beleuchtung an. Zugleich verlängert sich der Bremsweg auf nasser Fahrbahn. Damit Radfahrer gut zu sehen sind, sollten diese stets mit einem verkehrssicheren Fahrzeug unterwegs sein. Gerade in der dunklen Jahreszeit sollte unbedingt auf eine geeignete und funktionierende Beleuchtung geachtet werden.

Darüber hinaus können Radfahrer, um bei Dämmerung oder im Dunkeln besser gesehen zu werden, besonders auffallen: Dies gelingt beispielsweise durch Bekleidung mit reflektierenden Streifen oder durch reflektierende Bänder, die an Armen und Beinen befestigt werden. Taschen können mit reflektierenden Aufklebern versehen werden. Bei nasser, glatter oder verschneiter Fahrbahn sind gute Reifen mit einem ausreichenden Profil besonders wichtig.

Von Elke Kögler