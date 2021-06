Petzow

Der Schlossgarten Petzow steht kurz vor seiner Eröffnung. Im Juli, wenn die letzten Bauspuren entfernt sind und die Pandemie es zulässt, können die ersten Besucher per Führung den drei Hektar großen Garten besichtigen. Nachdem der Berliner Gartenliebhaber Klaus Kosakowski (78) 2018 mithilfe der von ihm gegründeten Grundstücksgesellschaft Alkos die letzte für die Gestaltung notwendige Fläche dazukaufen konnte und seither die Garten- und Gebäudearchiteken sowie die Gärtner ganze Arbeit geleistet haben, ist das Kleinod nun nahezu soweit, es der Öffentlichkeit präsentiert zu können.

Der Eingang zum Gemüsegarten im Schlossgarten Petzow. Quelle: Annika Jensen

Hausmiete finanziert Garten

2018 noch sah das anders aus. Kosakowski will nach einem genehmigten Bebauungsplan mehrere Gebäude errichten. Zwei davon sind fertiggestellt – eines, in dem Tickets verkauft werden können, die Toiletten untergebracht sind und die Gärtner ihre Geräte deponieren werden sowie eines, in dem Obst gelagert werden soll und in den Sommermonaten Vorträge stattfinden können. „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Falle dieser beiden Wirtschaftsgebäude lief sehr gut“, sagt Kosakowski. Was noch fehlt, ist das Gärtnerhaus, in dem Obergärtner Jan Dirks (33) mit seiner Familie einziehen soll.

Und ein Gartenhaus, das Kosakowski als Wochenendhaus vermieten möchte. „Die Miete daraus soll zur Finanzierung des Gartens dienen“, erläutert Kosakowski. Von der Stadt Werder und vom Landesumweltministerium war das genehmigt, einzig die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises lehnte ihre Zustimmung für das Gartenhaus ab. In dem Landschaftsschutzgebiet ist Bauen nur erlaubt, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt. Das hatte die UNB nicht gesehen. Schließlich habe es in dem alten Gutsgarten nie eine Orangerie oder ein Gartenhaus gegeben.

Die beiden fertiggestellten Wirtschaftsgebäude im Schlossgarten Petzow. Quelle: Annika Jensen

An dem Punkt sind Kosakowski und der Landkreis nach wie vor. Nur dass der Streit in den Gerichtssaal verlegt wurde. Auch das Gärtnerhaus ist noch nicht umgesetzt. Und auch dieses war Bestandteil des genehmigten B-Planes. Koskowski würde es gerne an einem anderen Ort im Garten bauen, als es der B-Plan vorsieht. „Zu dem Zeitpunkt des B-Plan-Verfahrens stand diese Fläche, die viel besser geeignet ist und sich hinter dem Gemüsegarten befindet, noch nicht zur Verfügung“, sagt Klaus Kosakowski. „Derzeit stehen wir in Gesprächen mit der Stadt und der Austausch mit dem Landkreis soll demnächst beginnen. Corona hat das bisher verhindert. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer schnellen und einfachen Lösung kommen werden.“

Klaus Kosakowski (r.) und sein Obergärtner Jan Dirks im Schlossgarten Petzow. Quelle: Annika Jensen

Er wolle das Haus lieber heute als morgen errichten lassen. „Ich finde es wichtig, dass der Obergärtner vor Ort ist, damit er schnell eingreifen kann, falls notwendig und der Garten auch geschützt ist.“ Außerdem müsse Jan Dirks derzeit jeden Tag 100 Kilometer zwischen Petzow und Berlin pendeln.

20 Jahre und 14 verschiedene Eigentümer

Klaus Kosakowski ist seine Erleichterung, dass der Garten demnächst für zahlendes Publikum öffnen kann, anzumerken. Über mehr als 20 Jahre hat er von insgesamt 14 Eigentümern die zahllosen Parzellen in den Grenzen des Originalgartens zusammengekauft. Das habe viel Aufwand bedeutet und Zeit und Energie gekostet. „Ich bin sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Ohne meinen Altersstarrsinn hätte ich das aber sicher nicht geschafft.“ Seit drei Jahren macht er bereits Führungen. Bislang nur für Bekannte, Familie und Gartenexperten. Und bisher ausschließlich kostenlos. „Ich will erst Eintritt verlangen, wenn der Garten soweit vorzeigbar ist, dass man dafür auch Geld verlangen kann“, sagt Kosakowski.

Der Feengarten im Schlossgarten Petzow. Quelle: Annika Jensen

Seit 50 Jahren interessiert er sich für Gärten. „Ich bin meiner Liebe zu schönen Gärten vor allem durchs Reisen nachgegangen. Es gibt Gartenreisen nach England, die man so buchen kann. Dort habe ich, schätze ich, mittlerweile 400 Gärten gesehen.“ Das Abbild eines englischen Gartens soll der Schlossgarten in Petzow allerdings nicht sein. „Es gibt in Brandenburg genug Gartenkultur, um sagen zu können, das hier ist ein Brandenburger Garten und kein englischer.“

In den Jahren nach der Wende verkam der Garten zu einer Müllgrube. Kosakowski musste 900.000 Kilo Müll entfernen. Heute lässt sich das kaum mehr vorstellen. Auf 30.000 Quadratmetern tummeln sich uralte Bäume, schattenliebende Sträucher, zahllose Rosenarten und sogar eine Fasanenfamilie. In einem Gemüsegarten zieht der Gärtner Gemüse, das an die Bewohner der Nachbarschaft per Gemüsekisten-Abo verkauft wird. Zu den fünf Obstbäumen, die im Garten noch übrig waren, als Kosakowski ihn nach und nach übernahm, kamen rund 75 dazu. Darunter sind neben Äpfeln und Birnen auch Pfirsiche und Aprikosen.

