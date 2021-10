Petzow

Die Sperrung des Radweges zwischen Petzow und Ferch an der Fercher Straße entlang sorgt für Unmut. Über die Sperrung des Teilstückes des Europaradweges R 1 hatte zuerst die B.Z. berichtet. Die Stadt Werder hatte den Anfang und das Ende des Radweges schlicht mit Pflanzen, einem kleinen Graben und einem einlaminierten A4-Zettel, angepinnt an einem Baum, gekennzeichnet. Gut sichtbare Warnbaken, womöglich noch beleuchtet? Fehlanzeige.

Gefährlich bei Dunkelheit

MAZ-Leser Sören Bels aus Ferch macht das wütend. „Am Tage mag das ja noch irgendwie zu erkennen sein, aber bei Dunkelheit …“, sagt er. „Besonders wenn man von der Kreuzung Zum Lindentor, Fercher Straße, Zum Inselparadies kommt und plötzlich mit dem Fahrrad in der Hecke steht.“ Da das Ende des Radweges durch kein entsprechendes Verkehrsschild gekennzeichnet sei, fahren viele Radfahrer auf der Straße weiter, so Bels. Das sei verkehrsrechtlich eigentlich richtig, da die Straße nicht für Fahrräder gesperrt sei und es für Fahrradfahrer nicht verpflichtend sei, über die Umleitung zu fahren.

Um die Autofahrer davor zu warnen, dass Radfahrer auf ihrer Fahrbahn auftauchen könnten, müsste aber ein entsprechendes Schild her. „Hier fehlt auf der Straße ein Verkehrsschild ,Achtung Radfahrer’“, ist Bels überzeugt. Denn: Für Radfahrer wird es sonst gefährlich, denn die Fercher Straße ist über das gesamte gesperrte Stück hinweg eng und schwer einsehbar – für alle Verkehrsteilnehmer.

Stadt will „weiterem Streit vorbeugen“

Christian Große (CDU), 1. Beigeordneter von Werder, entgegnet, dass voraussichtlich bis Freitag, 8. Oktober, zusätzliche Sicherungen vorgenommen werden sollen. Der Abschnitt wurde provisorisch auf eine andere Strecke umverlegt. „Vor dem Hintergrund diverser gerichtlicher Auseinandersetzungen zum Radweg in Petzow wollen wir damit weiterem Streit vorbeugen“, so Große. „Wir sind selbst unglücklich über diese Lösung“, sagte Große gegenüber der B.Z. Stadtsprecher Klix wollte den Bericht in der Zeitung derweil nicht kommentieren, sagte er im Gespräch mit der MAZ. Schon jetzt sollen die Radfahrer also statt an der Fercher Straße entlang, neben der Straße ,Zum Lindentor’ und dann zurück auf die Fercher Straße über den Weg hinter dem Bison-Hof fahren.

Die Straße Zum Lindentor soll ab kommenden Jahr für die Autofahrer erneuert und zusätzlich zwischen der Kreuzung Grelle und Fercher Straße als Fahrradstraße ausgebaut werden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am 23. September beschlossen. Demnach soll der Radverkehr mit Hilfe eines Radfahrstreifens beziehungsweises eines Schutzstreifens auf die Straße geführt. Wann diese Bauarbeiten beendet sein sollen, hänge von dem Ausgang der Ausschreibungen ab, so Stadtsprecher Henry Klix.

Eigentümer: „Ich bin nicht gegen den Radweg“

Der Rechtsstreit, in dessen Folge der Radweg gesperrt wurde, besteht zwischen der Stadt Werder und dem Petzower Bison-Züchter Gerd Jäger. Über mehrere Flurstücke, die in seinem Eigentum sind, verläuft der Radweg. Der MAZ gegenüber teilt er mit, dass aus Sicht des Gerichtes derzeit keine Notwendigkeit bestünde, den Radweg zu verlegen. Jäger hätte sich gewünscht, dass ein Vergleich über die wechselseitigen Interessen gefunden worden wäre. „Ich bin nicht gegen den Radweg“, betont er im Gespräch mit der MAZ.

Von Annika Jensen