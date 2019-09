Werder

Neben der CDU-Fraktion hat auch die Fraktion der Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, um die Lage der Radfahrer in Werder zu verbessern. Sie will am Bahnhof und am Hartplatz vor der Insel überdachte Fahrradständer bauen lassen. Ihren Antrag verwiesen di...