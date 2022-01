Werder

Nach zehn Tagen ohne Internet und Fernsehen können die Vodafone-Kunden Am Plessower Weg in Werder seit Montagnachmittag wieder Nachrichten und Filme schauen sowie über ihr Festnetztelefon kommunizieren. „Wir konnten den Schaden nicht früher beheben, weil wir aufgrund parkender Autos an unsere Leitungen nicht herankamen“, sagt Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst der Vodafone-Pressestelle Deutschland.

16 Anwohner betroffen

Insgesamt waren 16 Anwohner des Plessower Weges betroffen. Seit dem 21. Januar funktionierten weder die Festnetztelefone noch gab es Fernsehempfang. „Ich glaube, dass man sich sowas im Zeitalter der modernen Technik nicht bieten lassen muss“, sagt dazu Barbara Schöps.

Ursache für den Ausfall waren laut Petendorf Bauarbeiten im Bereich der Hausnummer 95, bei denen ein Kabel beschädigt wurde. „Unsere Tiefbauspezialisten waren am 22., 24., 25., 27. und am 28. Januar vor Ort, um das Kabel zu reparieren“, erläutert der Pressesprecher. Weil aber die Stelle, an der das Kabel repariert werden musste, immer wieder mit Autos zugeparkt war, seien die Tiefbauspezialisten von Vodafone immer wieder unverrichteter Dinge abgerückt. Die Spezialisten hätten erst gestern freien Zugang gehabt. Um 15.48 Uhr sei der Schaden schlussendlich behoben worden. Ob Autos abgeschleppt wurden oder ob die Stelle gestern zufällig autofrei war, konnte Petendorf in diesem Fall nicht genau klären. „Wir bitten aber alle Betroffenen um Entschuldigung“, sagt der Konzernsprecher.

Von Elke Kögler