Werder investiert in seine Schulen

Werder

Insgesamt 26 Millionen Euro will die Stadt Werder nach Angaben ihrer Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) in diesem sowie im nächsten Jahr in den Ausbau ihrer Schulstandorte investieren. Die Stadt reagiert damit auf den Zuzug und die wachsende Einwohnerzahl, die sie zum ersten Mal „auf eigene Rechnung“ für den Schulentwicklungsplan prognostiziert habe, so Saß. Für das Jahr 2030 halte die Landesprognose eine Einwohnerzahl von 27 400 Werderanern für realistisch. Dagegen rechnet das beauftragte Büro complan mit einem Bevölkerungskorridor von 30 000 bis 32 000 Einwohnern.

Investitionen haben höchste Priorität

„Wir können uns dieser Entwicklung gerade mit Blick auf die Bildungsinfrastruktur unserer Stadt nicht verschließen“, erklärt die Bürgermeisterin. Ganz ohne Fördermittel stemme die Stadt die Projekte und müsse dafür eigens Kredite aufnehmen. Die Landesregierung dürfe die Kommunen mit dieser Aufgabe nicht allein lassen, fordert Saß. „Das sind Investitionen in gut auf das Leben vorbereitete Kinder und Jugendliche, die in meinen Augen höchste Priorität haben.“

Geld bereits bewilligt

Sieben Millionen Euro benötige die Stadt für die Errichtung eines zweiten Schulgebäudes für die Karl-Hagemeister-Grundschule. Der Schulentwicklungsplan favorisiere in der gut erreichbaren Innenstadt mit einem mehrgeschossigen Neubau die Errichtung eines zusätzlichen Zuges. Die Planungsgelder sind bereits im Nachtragshaushalt 2019 bewilligt worden. Kurzfristig realisieren könne man zudem den Ausbau der Grundschule Glindow. Ein zusätzlicher Zug für die Schule soll 6,7 Millionen Euro kosten, die in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind.

Sieben Millionen Euro will die Stadt Werder für ein zweites Schulgebäude der Karl-Hagemeister-Grundschule ausgeben. Quelle: Luise Fröhlich

Am kommunalen Schulstandort in der Kesselgrundstraße belaufen sich die Investitionskosten für die anstehenden Neubauprojekte auf insgesamt 7,8 Millionen Euro. Mit der Erweiterung der Mensa für das Ernst-Haeckel-Gymnasium wurde bereits begonnen. Nun soll dort ein Erweiterungsneubau mit Aula und Klassenräumen folgen. Einen Bebauungsplan für den „Bildungscampus Gindow“ aufzustellen, dafür haben die Stadtverordneten jetzt den Weg frei gemacht. Für das Projekt der Hoffbauer-Stiftung Glindow, zu dem eine Kita, eine Schule und ein Sportplatz entstehen sollen, steuert die Stadt 4,5 Millionen Euro aus dem Haushalt 2020/2021 bei. „Mit dem Bildungscampus möchten wir ein Projekt unterstützen, das eine neue Farbe in unsere Bildungslandschaft bringen wird“, begründet Saß die Ausgabe.

Noch eine weiterführende Schule

Aus Sicht des 1. Beigeordneten Christian Große ( CDU) sind Überlegungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark für eine zusätzliche weiterführende Schule in Werder weiterhin dringend angezeigt. „Die Schulentwicklungsplanung des Landkreises bildet die rasanten Entwicklungen in Werder aktuell leider nicht mehr ab“, warnt Große.

Von Gesine Michalsky