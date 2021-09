Werder

Zweimal musste es wegen Corona verschoben werden, jetzt steht es vor der Tür: das Musikfestival „Werder klingt“. Vom 1. bis 3. Oktober präsentieren sich bei der vierten Auflage zahlreiche Musiker und Künstler auf der Bühne des Scala Kulturpalastes. Insgesamt stehen sechs Bands, zwei Doppelkonzerte, drei Musik-Dokufilme, ein Dixieland-Frühschoppen und ein Kinderkonzert auf dem Programm. Ein Doppelkonzert wird die spanische Band „Flamenco entre amigos“ aus La Palma bestreiten – laut Festival-Organisator Thomas Walter Maria „die musikalischen Botschafter“ der kanarischen Insel, die trotz des Vulkanausbruchs anreisen. Hunderte Häuser im Südwesten von La Palma sind bereits von der Lava verschluckt worden. Die Musiker direkt seien noch verschont, haben aber Bekannte und Freunde, die betroffen sind.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teil der Einnahmen soll gespendet werden

Thomas Walter Maria kündigte an, dass ein Teil der Einnahmen der Hilfe für die von dem Vulkanausbruch betroffenen Menschen auf der Insel zugute kommen soll. Dafür hofft er natürlich, dass viele Menschen zu ihrem Konzert am Samstag kommen. Denn nach Corona, einem Waldbrand und nun dem Vulkanausbruch sei unsicher, wann das kulturelle Leben auf der Insel wieder beginnen kann. Die Band besteht aus dem Star-Gitarristen Pedro Sanz und der Sängerin Iosune Lizarte, die Musik basierend auf Flamenco, Irish Folk, palmerischer Folklore und Jazz spielen. Als Gast ist der Sänger und Gitarrist Eremiot Rodriguez dabei, der bereits mehrere eigene Alben veröffentlicht hat und als Singer-Songwriter erfolgreich ist.

Band "Flamenco entre Amigos" tritt zum ersten Mal bei "Werder klingt" auf. Quelle: Kim Schaar

Sie spielen das Konzert am Samstag gemeinsam mit dem Musik-Kabarettisten und Pianisten Andreas Gundlach. Sein Programm nennt sich „Das Buttermesser – mein Streichinstrument“. Wie Flamenco und Kabarett zusammen funktionieren, können die Zuschauer bei der anschließenden Jam-Session erleben. „Das ist für mich der Festival-Charakter“, erklärt Thomas Walter Maria. „Es kommen Bands zusammen auf die Bühne, die so noch nie gemeinsam gespielt haben und es wahrscheinlich auch nie wieder werden.“ Beim zweiten Doppelkonzert am Freitagabend treffen das Weltmusik-Duo „Karasol“ und die „Lenard Streicher Band“ aufeinander.

Das steht auf dem Programm Am 1. Oktober beginnt das Festival um 19 Uhr mit dem Doppelkonzert des Weltmusik-Duos „Karasol“ und der „Lenard Streicher Band“. Am Samstag, 2. Oktober, geht es um 12 Uhr mit dem Film „Cairo Jazzman“ im Kino weiter. Um 19 Uhr steht das Doppelkonzert aus Musik-Kabarett von Andreas Gundlach und Musik von „Flamenco entre amigos“ an. Die Doppelkonzerte kosten je 23 Euro im Vorverkauf. Die „Sir Gusche Band“ spielt am Sonntag, 11 Uhr, beim Frühschoppen – Karten ab 15 Euro im Vorverkauf. Ab 15.30 Uhr kommen die Kleinsten beim Kinderkonzert mit „Hans die Wanze“ auf ihre Kosten. Eintritt: 2 Euro. Zum Schluss gibt es noch die Dokus „André Midani“ und „Blue Note – A Story of Modern Jazz“ zu sehen. Kombiticket für alle Events ab 60 Euro.

„Bin gelassener geworden“

Wie es sich anfühlt, in Sorge vor den nächsten Corona-Beschränkungen ein solches Event zu organisieren? „Ich bin viel gelassener geworden. Beim ersten Mal habe ich kurz vorher nicht mehr schlafen können, im zweiten Jahr war es schon entspannter. Inzwischen weiß man, dass es selbst im schlimmsten Fall irgendeine Lösung gibt“, sagt Thomas Walter Maria. Dankbar ist er, dass die Stadt Werder das Festival nach wie vor als Hauptsponsor fördert. Unabhängig von Corona ist in diesem Jahr erstmalig der Sonntag anders geplant: Premiere hat das Dixieland-Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr. Zu Gast ist dafür eine der ältesten Dixieland-Bands aus Berlin – die „Sir Gusche Band“. Darauf folgt im Programm das Kinderkonzert, das diesmal erst ab 14.30 Uhr stattfinden wird.

Auf die Bühne kommt die Band „Hans die Wanze“, die seit 2015 bekannte deutsche und internationale Kinderlieder in neue Gewänder bringt. In Werder präsentieren sie ein Mitmachprogramm für Kinder ab drei Jahren. „Wir müssen jetzt was machen, sonst verlernen die Leute noch wegzugehen“, sagt der Musiker. Die Kultur dürfe nicht aus den Köpfen der Leute verschwinden. 150 Plätze können die Veranstalter sicher besetzen und je nachdem, wie viele Familien kommen, die als ein Haushalt gelten, bis zu 50 mehr, erklärte Kino-Betreiber Gösta Oelstrom. Es gilt die 3G-Regel.

Von Luise Fröhlich