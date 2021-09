Werder

Die Stadt Werder wird nicht versuchen, die Friedrichshöhe zu kaufen. Mit 14 Ja- und 16-Neinstimmen sowie einer Enthaltung haben die Stadtverordneten den Antrag der Fraktion Grüne/Claudia Fehrenberg, der noch einmal etwas abgeändert wurde, am Donnerstagabend mehrheitlich abgelehnt. Neu in dem Antrag war zum Beispiel der Zusatz, dass sich das Kaufpreisangebot an dem Wert des Bauerwartungslandes orientieren sollte. Ziel der Grünen war es aber nach wie vor, weiteren Stillstand auf dem Gelände zu vermeiden und die Fantasien der Bieter an das Areal zu bremsen, indem klare Regeln aufgestellt würden, wie Fraktionsvorsitzender Markus Altmann erklärte.

Kein Vorkaufsrecht

„Wir stimmen dafür, weil wir für Tafelsilber sind“, hatte Elmar Schlenke (Stadtmitgestalter) gesagt. Seiner Meinung nach könne es sich die Stadt leisten. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) äußerte ihre Bedenken darüber. Was die Planung des Grundstücks anginge, habe ohnehin die Stadt das letzte Wort. Nach ihrem Kenntnisstand sei das Bieterverfahren außerdem abgeschlossen und ein Vorkaufsrecht bestehe nicht. Wie berichtet, hatte die CR Investment Management die Friedrichshöhe im Namen des Insolvenzverwalters des ehemaligen Besitzers, der German Property Group (GPG), ein Bieterverfahren eröffnet. Es lief bis zum 31. August.

„Auf Bismarckhöhe konzentrieren“

Altbürgermeister Werner Große (CDU) führte an, dass selbst wenn die Stadt die Friedrichshöhe kaufen würde, die Verpflichtungen und Kosten erst auf sie zukämen. Ähnlich sei es bei der Bismarckhöhe gewesen. „Die Kosten für die Sicherung allein lagen schon im hohen sechsstelligen Bereich“, erklärte er, und weiter: „Wir sollten uns auf die Bismarckhöhe konzentrieren.“ Manuela Saß teilte mit, dass die Stadt die Ausflugsgaststätte mit dem großen Saal doch nicht mehr verkaufen will.

Wie berichtet, sollte die Bismarckhöhe im Jahr 2022 mit einem Mindesterlös von vier Millionen Euro veräußert werden. So stand es im Haushaltsplan 2020/21 geschrieben. Die Stadt hatte gehofft, im Zuge einer Markterkundung neue Impulse für die Entwicklung der Bismarckhöhe zu erhalten. Die Frage bleibt: Wo soll die Reise hingehen? Denn die Stadt könne sie nicht selbst betreiben, so die Bürgermeisterin.

Von Luise Fröhlich