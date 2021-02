Nach langen Diskussionen hat der Hauptausschuss in Werder am Donnerstag ein Votum getroffen: Die Havel-Therme soll finanzielle Unterstützung aus der Stadtkasse für zusätzliche Kosten in der Bauphase bekommen. Es geht um insgesamt maximal knapp 420.000 Euro. Drei Punkte sind am Ende übrig geblieben.