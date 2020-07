Werder sucht Projekte: Frist für Zukunftshaushalt verlängert

Werder

Für den Zukunftshaushalt in Werder sind bisher 32 Vorschläge eingegangen. Die Frist zur Abgabe wird bis zum 26. Juli verlängert, teilt die Stadt mit.

Einwohner und Vereine können Ideen einreichen. Kinder und Jugendliche entscheiden im Herbst, welche Vorschläge umgesetzt werden. Die Projekte sollen der Allgemeinheit oder einer großen Gruppe zugutekommen und nicht mehr als 30 000 Euro kosten. Insgesamt stehen 200.000 Euro bereit.

Vorschläge können online unter www.zukunftshaushalt.de, per E-Mail an zukunftshaushalt@werder-havel.de oder schriftlich bei der Einwohnerbeteiligung der Stadt Werder, Eisenbahnstraße 13/14 in 14542 Werder ( Havel) eingereicht werden.

Von MAZonline