Werder

Im Streit um die Zukunft des Baumblütenfestes in Werder meldet sich nun Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) zu Wort. Sie will in der morgigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen eigenen Antrag zur Zukunft des Festes stellen. „Über die Inhalte sind am Dienstag Werderaner Obstbauern und Obstweinproduzenten bei einem Treffen mit der Bürgermeisterin informiert worden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch wenn das Baumblütenfest ausfallen wird: Dass Höfe und Gärten zur Obstblüte 2020 geöffnet werden können, war immer beabsichtigt und ist auch nicht anders kommuniziert worden.“

Verwaltung soll Konzept erarbeiten

Konkret möchte Saß mit ihrem Antrag folgende Punkte durchsetzen. Erstens: Der Bürgerbeteiligungsprozess zum Baumblütenfest wird gestrafft durchgeführt, so dass eine Neuausschreibung für ein Baumblütenfest 2021 möglich ist. Zweitens: Das Feiern der Baumblüte in den Höfen und Gärten im Jahr 2020 wird durch die Stadt unterstützt. Drittens: Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend ein Sicherheitskonzept dafür zu erarbeiten. Und viertens: Die Rahmenbedingungen für die Organisation der Baumblüte in den Höfen und Gärten 2020 werden im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Sport und Ordnung erarbeitet und ein Beschlussantrag für die SVV am 12. Dezember vorbereitet.

Darüber abstimmen muss morgen die Stadtverordnetenversammlung. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Schützenhaus in Werder, Uferstraße 10.

Von MAZonline