Die Werderaner Kita „ Abenteuerland“ ist von Corona betroffen. Am Dienstagvormittag wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet. Das teilte der Landkreis am Nachmittag mit.

Die Einrichtung in freier Trägerschaft wurde vorsorglich geschlossen. Am Mittag wurden alle 63 Kinder von ihren Sorgeberechtigten abgeholt. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert teilte mit, dass alle Kinder noch am Dienstag durch einen örtlichen Kinderarzt getestet werden sollten. Auch die Mitarbeiter werden einem Test auf das Virus unterzogen.

Für alle Kinder und Mitarbeiter gilt nun eine Quarantäneanordnung bis zum 2. Juli. Solange bleibt die Kita geschlossen.

Derweil gibt es einen weiteren Neuinfizierten aus Kleinmachnow. Insgesamt haben sich seit Beginn der Aufzeichnungen damit 560 Mittelmärker mit dem Coronavirus angesteckt.

