Werderaner Kita wartet auf Corona-Testergebnisse

Werder

Einen Tag nach der Schließung der Kita „Abenteuerland“ in Werder wegen der Corona-Erkrankung der Leiterin Dajana Eggert liegen noch keine Testergebnisse vor – weder von den Kindern noch von den Mitarbeitern. Das teilte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Mittwochnachmittag auf MAZ-Nachfrage mit. Die Erwachsenen wurden allesamt am Mittwoch durch einen Werderaner Hausarzt getestet. Die Kinder wurden noch am Dienstag durch einen Kinderarzt getestet. Die Ergebnisse werden am Donnerstag und Freitag erwartet.

Landkreis meldet einen weiteren Infizierten in Seddiner See

Indes sagte Dajana Egger, die die Tochter von Karina Eggert ist, der Geschäftsführerin des Werderaner Dienstes „ Karina Hauskrankenpflege“, dass die Arbeitsstätte ihrer Mutter nicht von Corona betroffen sei. Dajana Eggert befinde sich zwar im Haus ihrer Mutter und fühle sich erheblich besser als noch am Wochenende, sagt sie, doch nachdem die beiden Frauen am Montag erstmals nach den ersten Erkrankungssymptomen von Dajana Eggert Kontakt hatten, war Karina Eggert nicht wieder am Arbeitsplatz. Sie befinde sich seitdem in freiwilliger Quarantände, sagt ihre Tochter.

Durch die behördlich angeordnete Quarantäne der Kita-Kinder und -Mitarbeiter stieg die Zahl der Personen in häuslicher Quarantäne im gesamten Landkreis von 19 am Montag auf 74 am Dienstag. Derweil kommt ein weiterer Infizierter hinzu. Ein Mann des Übergangswohnheimes Seddiner See ist laut Landkreis positiv auf Covid-19 getestet worden. Mit seinen drei Familienangehörigen bleibt auch er nun in der eigenen Wohnung in häuslicher Quarantäne. aj

Von Annika Jensen