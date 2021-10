Plessow

Zehn Kilogramm bringt so ein Weihnachtsbaum, den Christian Mai vom Werderaner Tannenhof am Morgen frisch auf der Plantage geschlagen hat, locker auf die Waage. Die Exemplare kommen aber nicht etwa schon in den Verkaufsstand, sondern dienen einem Wettkampf der besonderen Art: dem „Zehnkampf in den Tannen“. Zum zweiten Mal veranstaltet ihn der Tannenhof nun schon; Premiere hatte der Stationslauf im vorigen Jahr mitten in der Corona-Pandemie.

Die Idee dahinter war damals, den Trubel auf dem Hof etwas zu entzerren und die Besucher in Gruppen auf das ganze Gelände zu verteilen. Das kam gut an und so wird der Parcours in diesem Jahr auch noch an den kommenden beiden Oktober-Wochenenden stehen bleiben, kündigt Juniorchef Christian Mai an. Körperlich anstrengend wird es besonders beim Baumscheiben-Sägen, Baumstamm-Rollen, Weihnachtsbaumweitwurf oder dem Karren-Rennen. Wer die Technik nicht beherrscht, kann aber auch beim Paletten-Umstapeln auf Zeit ins Schwitzen kommen. All diese Stationen befinden sich auf der weitläufigen Plantage.

Sieger können Preise gewinnen

Auf dem Hof geht es mit den Disziplinen Kürbis-Stapeln, Bierkrug-Stemmen, dem Nagel-Balken, „Hau den Lukas“ sowie einem Riesen-Jenga-Spiel etwas beschaulicher zu. „Der Gewinner einer Gruppe erhält eine Currywurst mit Getränk als Preis. Auf den Sieger aller Gruppen wartet ein Weihnachtsbaumgutschein für dieses Jahr“, erklärt Christian Mai. Durchlaufen können die Teilnehmer den Kurs ganz selbstständig – ähnlich wie beim Minigolf. Auf dem Hof gibt es Lagepläne, auf denen die einzelnen Stationen eingezeichnet sind.

Erweiterung zugestimmt

Gute Nachrichten gab es zuletzt für die Zukunftspläne des Familienbetriebs: Der geplanten Erweiterung des Tannenhofs um einen Neubau steht nichts mehr im Weg, seit die Stadtverordneten von Werder (Havel) den Plänen Ende September zugestimmt haben. „Das Jahr 2022 wollen wir komplett für die Planung nutzen und zur Herbstsaison 2024 dann eröffnen“, sagt Christian Mai. Wie berichtet, soll der Tannenhof zu einem Weihnachtsdorf mit Rentieren, einer Weihnachtsbahn und weiteren Attraktionen werden.

