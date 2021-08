Plessow

Wenn alles gut klappt, kann man auf dem Gelände des Tannenhof in Werder künftig im Dezember nicht nur seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen oder kaufen, sondern ab dem Sommer 2022 auch Fußballgolf spielen. Für Tilo Hönisch, Martin Brinckmann und Max Albrecht geht damit ein langjähriger Wunsch in Erfüllung.

Fußballgolf im Urlaub erlebt

Hönisch spielt selbst gern Fußball und hatte vor acht Jahren im Urlaub erstmals eine Begegnung mit der Sportart. „Ich war begeistert“, erinnert sich der 35-Jährige. Diese Verbindung aus Golf und Fußball würde bestimmt auch in der Region um Potsdam Freunde finden. In seinem Kollegen und Golfspieler Martin Brinckmann – beide arbeiten bei einer Bank – fand er einen Mitstreiter für das Projekt. Später vervollständigte der künftige Maschinenbauingenieur Max Albrecht das Trio.

Wie spielt man Fußballgolf? Fußballgolf ist eine Ballsportart, die die beiden Sportarten Golf und Fußball verbindet. Ziel ist es, wie beim Golf einen Ball mit möglich wenig Schlägen in ein Loch oder zum Beispiel Netz zu spielen. Als Ball dient ein Fußball, als Schläger der eigene Fuß. Eine Fußballgolf-Runde besteht in der Regel aus 18 Spielbahnen, die nacheinander auf einer Fußballgolf-Anlage absolviert werden.

Dass so viele Jahre vergingen, bis die drei das gemeinsame Vorhaben umsetzen können, lag vor allem daran, dass solch eine 18-Loch-Anlage viel Platz braucht. „Wir haben viele Jahre nach Flächen gesucht. In Ludwigsfelde waren wir schon fast am Ziel, dann wurde doch nichts daraus“; erinnert sich Hönisch. Das änderte sich, als die jungen Männer den Betreiber des Tannenhofes, Gerald Mai, kennenlernten. Mai war nicht nur angetan von der Idee. Er hat die notwendigen Flächen und sein Saisongeschäft und die Fußballgolf-Saison passen wunderbar zusammen. Beste Voraussetzungen für einen Pachtvertrag. Tannenhof-Mitarbeiter werden es voraussichtlich auch sein, die die Anlage künftig pflegen und administrative Aufgaben übernehmen. So werden ihre Jobs außerhalb der Weihnachtsbaumsaison gesichert.

18 Bahnen werden zwischen Tannen gefräst

Auf 15.000 Quadratmetern - das entspricht drei Fußballfeldern – soll die Anlage entstehen. Die 18 Bahnen werden zwischen den heranwachsenden und den vorhandenen größeren Tannen gefräst. Wer hier spielt, wird überrascht, wie es hinter dem nächsten Loch weitergeht. Und das trifft nicht nur auf den Verlauf der Bahn zu. Die künftigen Unternehmer wollen gern mit weiteren regionalen Unternehmen zusammenarbeiten, die sich dann auf der Anlage wiederfinden. Das Trio möchte noch nicht alles verraten. Aber es wird zum Beispiel ein Whisky-Fass als Loch geben, gesponsert vom Werderaner Unternehmen Glina Whisky. Auch ein Fischernetz eignet sich.

Auf dem Areal des Werderaner Tannenhofs sollen die erforderlichen 18 Bahnen für die Fußballgolf-Anlage gefräst werden. Quelle: Elvira Minack

Zurzeit läuft das notwendige Bebauungsplanverfahren in Werder. Im September soll es abgeschlossen sein. Dann dürfen Hönisch, Brinckmann und Albrecht den Bauantrag stellen. Etwa fünf Monate, so die Auskunft der Gemeinde, wird man brauchen, diesen zu bearbeiten und zu bescheiden. Verständlich, dass den künftigen Anlagenbetreibern so nahe vor dem Ziel jeder Monat wie eine Ewigkeit vorkommt. Doch sie sind guter Dinge.

Positives Votum für EU-Förderung

Insgesamt werden sie etwa 150.000 Euro in Werders Ortsteil Plessow investieren. Fördermittel aus dem EU-Programm „Leader“ zur Entwicklung des ländlichen Raumes werden sie beantragen. Ein positives Votum haben sie bereits von der zuständigen Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel erhalten. „Das Team um Heiko Bansen begleitet uns schon viele Jahre und hat uns immer Mut gemacht“, bedankt sich Hönisch bei den Wiesenburgern.

Martin Brinckmann, Tilo Hönisch, Max Albrecht (v.l.) wollen die Anlage neben ihren Berufen betreiben. Quelle: Elvira Minack

Dass die Anlage angenommen wird, daran haben die Unternehmer, die die Anlage neben ihren festen Jobs betreiben wollen, keine Zweifel. „Man kann hier Sport treiben ohne großen Aufwand, ohne Platzreife, Kurse oder Ausrüstung. Zwei Stunden lang ist man an in der Natur zwischen den Tannen. Wenn ich gemeinsam mit Freunden etwas unternehmen wollte, ich fände das ideal“, ist Brinkman überzeugt. Auch für einen gemeinsamen Familiennachmittag eignet sich der Sport. Dazu kommt das Alleinstellungsmerkmal. Im Umkreis von über 100 Kilometern gibt es keine zweite derartige Anlage. Besucher können die Grillplätze und das Gastronomieangebot des Tannenhofes nutzen.

Hönisch und Brinckmann beraten in ihrem Angestelltenverhältnis tagtäglich Unternehmen. Dass sie jetzt selbst etwas unternehmen und gestalten können, gefällt ihnen sehr. Wenn sie im nächsten Jahr von Besuchern ein „Das ist ja toll hier“ hören könnten, das gefiele ihnen noch mehr.

Von Elvira Minack