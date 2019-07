Die popmusikalische Laufbahn wurde Niclas Freese, dem Sänger und Gitarristen der Werderaner Band Village 19, geradezu in die Wiege gelegt. Denn Großvater und Vater spielten in lokalen Bands, auch die Mutter spielt klassische Gitarre. Man kennt Niclas in der Blütenstadt. Doch die Musik soll ein ambitioniert betriebenes Hobby für ihn bleiben.