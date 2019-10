Werder

Etwa 70 Werderaner trafen sich am Mittwochabend im Filmtheater „Scala“, um zu beraten, wie das Baumblütenfest in der Stadt gerettet werden kann. Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) hatte bekanntlich erklärt, das Volksfest im nächsten Jahr ausfallen zu lassen beziehungsweise in die Höfe und Gärten außerhalb Werders verbannen zu wollen. Diese Entscheidung stieß am Mittwoch bei Einwohnern, Obstbauern und einem örtlichen Schausteller auf Protest.

Mit ihrer Entscheidung hätte die Stadtverwaltung einen großen Imageschaden für Werder angerichtet, hieß es in der Diskussion. Das Fest gehöre ins Stadtzentrum. Die Werderaner befürchten, dass im nächsten Frühjahr trotzdem viele Gäste schon aus Gewohnheitsgründen nach Werder kommen werden und dort unkontrolliert feiern könnten. Aus dem Publikum kam der Vorschlag, die Organisation des Festes künftig selbst in die Hand zu nehmen und dafür eine GmbH oder eine andere Rechtsform zu gründen. Der Diskussionsabend war privat von dem Anwohner Sven Schlunke organisiert worden.

Von Heinz Helwig