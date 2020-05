Werders Eltern fordern weiterhin niedrigeren Zuschuss zum Kita-Essen

Werder

Neue Runde im Streit um den Zuschuss zum Kita-Essen in Werder: In der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschließen die Fraktionen über die neue Essengeld-Kalkulation der Stadtverwaltung. Die liegt, nachdem die erste Kalkulation einen Betrag von 2,31 Euro ergeben hatte und nachdem die Elternschaft massiv dagegen protestiert hatte, inzwischen bei 1,87 Euro.

Eltern kalkulieren Betrag von 1,66 Euro

Die Eltern kommunaler Kindertageseinrichtungen in Werder hatten protestiert und eine eigene Kalkulation Anfang des Jahres aufgestellt hatte. Sie kamen damals auf einen durchschnittlichen Zuschuss zum Kita-Essen, die sogenannten ersparten Eigenaufwendungen, von 1,66 Euro. Das heißt, im Krippenbereich liegt ihr kalkulierter Betrag bei 1,39 Euro, im Kindergartenbereich bei 1,68 Euro und im Hortbereich bei 1,98 Euro.

Anzeige

Da der nun zum Beschluss vorliegende Zuschuss-Betrag zum Kita-Essen noch immer weit über den 1,66 Euro liegt, stimmen die Eltern weiterhin dem Vorhaben der Verwaltung nicht zu. Doreen Recknagel, Kitaausschussvorsitzende der Werderaner Kita „ Anne Frank“ und Vorstandsmitglied des Kita-Elternbeirates Potsdam-Mittelmark, klingt bei einer Anfrage der MAZ resigniert: „Wir müssen gucken, ob wir nun noch einmal dagegen vorgehen, oder ob wir diesen Betrag von 1,87 Euro des lieben Friedens Willen annehmen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Eltern: Verwaltung rechnet weiter mit unzulässigen Posten

An ihrer Position in einer Stellungnahme im Januar zu der damaligen Kalkulation der Verwaltung, die auf einen Beitrag von 2,31 Euro kam, hat sich aber nichts geändert. Damals schrieb sie, dass die Kalkulation der Verwaltung fehlerhaft sei und von den Eltern „bemängelte Bestandteile“ beinhalte, „die nicht in eine Essengeldkalkulation einzubeziehen sind.“ Dabei stützen sich die Eltern auf eine Vereinbarung zwischen dem Kreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Werder, in der Rahmenbedingungen zur Ermittlung von Essengeldbeiträgen festgehalten werden.

Doch auch in der neuen Kalkulation der Stadt Werder seien, so Recknagel, Posten aufgeführt, die da nicht reingehören. Dazu gehören etwa die verbrauchsabhängigen Kosten für Müll. Es dürfe nur die „Aufwendung für die Herstellung der Mittagsportion des Kindes in der Kalkulation berücksichtigt werden“, so Recknagel damals. Zudem, so ihre Argumentation, entstehe im Hausgebrauch kaum kostenpflichtiger Restmüll. Verpackungen können hingegen kostenfrei über den gelben Punkt entsorgt werden.

Auch Küchenzeile wird weiter berücksichtigt

Auch davon, dass Abschreibungen für die Küchenzeile hineingerechnet werden, hat die Verwaltung in ihrer aktuellen Kalkulation keinen Abstand genommen. Damals wie heute kritisiert das die Elternschaft. „Eine Küche kann nicht eingespart werden, wenn das Kind an der Mittagsspeisung in Kita oder Hort teilnimmt“, schrieb Recknagel in einem Brief damals an die Verwaltung.

Lesen Sie auch

Von Annika Jensen