Die Kosten für die Fertigstellung der Havel-Therme in Werder steigen wegen der Corona-Pandemie um 750 000 Euro. Das teilte Bauunternehmer Andreas Schauer am Dienstag im Bad-Ausschuss mit. Grund dafür sei die Verlängerung der Bauzeit um drei Monate. Deswegen müsse zum Beispiel mehr Geld für die Bauleitung und die Projektleitung ausgegeben werden. Die Bauverlängerung bedeute indes nicht, dass die Therme auch später eröffnet, sagte Schauer. In seiner Bauplanung sei von Anfang ein Puffer für sogenannte Leistungsstörungen einkalkuliert gewesen. Der habe drei Monate betragen.

Vertrag kann eingehalten werden

Dass der Bau nun drei Monate länger dauere und damit den Puffer genau auf Null schrumpfen lasse, sei allerdings Zufall. Der Vertrag kann also weiter eingehalten werden und die Therme wird fristgerecht zum Februar 2021 fertig sein. Vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhersehbares.

Von Annika Jensen