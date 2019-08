Werder

Dabei sein ist alles, wenn sich die Festwiese in Plötzin bei bestem Turnierwetter in ein Zeltlager verwandelt. Sechs von sieben Jugendortsfeuerwehren der Stadt Werder veranstalten an diesem Wochenende ihr traditionelles Stadtzeltlager. In diesem Jahr treffen sich die etwa 60 Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Ortswehrführungen in Plötzin.

Ein volles Programm an drei Tagen erwartet den Feuerwehr-Nachwuchs. Das heißt: Trubel und Turniere rund um die wichtigsten Fähigkeiten von Feuerwehrfrauen und -männern. Ob Erste Hilfe, Schlauch-Kegeln oder Quiz-Abfragen – die Disziplinen haben das Ziel, Fitness, Ausdauer, Feinmotorik oder Feuerwehr-Wissen zu vertiefen. „In Plötzin zeigen wir, dass die Freiwilligen Ortsfeuerwehren Attraktionen für junge Leute zu bieten haben“, verspricht Stadtjugendwartin Jane Lubinas.

Aufgaben an verschiedenen Stationen

Der Nachwuchs im Alter von 6 bis 16 Jahren wird an diesem Samstag als Höhepunkt des Jugendfeuerwehrtreffens durch Plötzin schwärmen, wo an verschiedenen Stationen Aufgaben zu erledigen sind und Wettbewerbe auf sie warten.

Von der Begeisterung der Jungen und Mädchen von den Ortswehren angesteckt, haben Bürgermeisterin Manuela Saß und die Baumblütenkönigin Madeleine Reichelt ihren Besuch auf der Festwiese angekündigt.

Disko mit Karaoke

Mit Abzeichen ausgezeichnet, folgt zum Abschluss die Disco mit Karaoke unterstützt vom Inselsoundbollerwagen aus Töplitz. Wer die Kinder- oder Jugendflamme als Abzeichen erhält, kann stolz darauf sein. „Wir wollen den Kindern mit unserem Zeltlager auch zeigen, dass es sich lohnt, aktiv und langfristig, bei der Feuerwehr zu bleiben“, sagt Jane Lubinas. Sie hat ehrenamtlich im Vorfeld viel organisiert.

Stadtzeltlager alle zwei Jahre

Die Stadtfeuerwehr veranstaltet alle zwei Jahre ein Stadtzeltlager – und zwar immer in einem anderen Ortsteil. In Plötzin freut man sich auf die jungen Leute schon, berichtet die Jugendstadtwärtin. „Wir haben hier spontan sofort jemanden gefunden, der für die 80 Teilnehmer Nudeln kochen wird“, erzählt sie von den Vorbereitungen. Zum ersten Mal leitet Jane Lubinas das Großereignis der Werderaner Wehr.

Seit 2006 setzt sich die junge Frau ein für die Freiwillige Feuerwehr und ist aktive Kameradin in der Einsatzabteilung.

Von Gesine Michalsky