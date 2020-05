Werders Linke und Stadtmitgestalter wollen einen zweiten Beigeordneten

Werder

Bekommt die Werderaner Stadtverwaltung bald Verstärkung an der Spitze, neben Bürgermeisterin und 1. Beigeordnetem? Das zumindest wünschen sich die Fraktionen der Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger und der Partei Die Linke. In jeweils eigenen Anträgen beauftragen sie die Verwaltung in der morgigen (28. Mai) Stadtverordnetenversammlung damit, die Stelle eines zweiten Beigeordneten einzurichten.

Die Fraktionen stützen sich in ihren Anträgen auf unterschiedliche Begründungen. Kommen im Schluss aber auf das gleiche Ergebnis: Die Verwaltung steht vor Herausforderungen, die einen zweiten Beigeordneten erfordern. So schreiben die Linken, dass die geforderte Stelle notwendig ist, weil mit der steigenden Einwohnerzahl der Stadt die Aufgaben der Verwaltung wachsen, „insbesondere im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Infrastruktur. Damit die Verwaltung diesem Wachstumstempo gerecht werden kann, ist deren Verstärkung nicht nur im Stellenplan der Mitarbeiter zu vollziehen, sondern vor allem auch in der Verwaltungsspitze erforderlich“, heißt es in dem Antrag der Linken.

„Aktuelle Pandemielage wird weitreichende Spuren im Haushalt hinterlassen.“

Die Fraktion der Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger sieht die Corona-Krise als Anlass für neue Herausforderungen und bezieht im Zuge dieses Arguments auch die bereits vorher angekündigten Investitionen der Stadt in ihre Überlegungen mit ein: „In den Bereichen Bildung, Bauen und Planung, Finanzen und Digitalisierung hat sich die Stadt ein Investitionsvolumen von 46 Millionen Euro vorgenommen“, ist in dem Antrag zu lesen. „Die aktuelle Pandemielage wird weitreichende Spuren im Haushalt und in der Bewältigung der zukünftigen Projekte hinterlassen. Zur Sicherung dieser und aller anderen Aufgaben sei eine weiterhin funktionierende Verwaltungsspitze notwendig, um die Qualität der Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werder ( Havel) zu gewährleisten.“

Von Annika Jensen