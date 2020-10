Werder

Unzählige Äpfel bleiben in diesem Jahr ungeerntet, gesunde Obstbäume werden der Säge zum Opfer fallen und dann wäre da auch noch das große Problem mit dem Wasser. Obstbauern wie Manfred Seidel aus Phöben sorgen sich um ihre Zukunft und die des gesamten traditionsreichen Obstanbaus in der Region. „Irgendwo ist einfach eine Schmerzgrenze erreicht“, sagte er am Dienstag bei einem Besuch der Landtagsabgeordneten Sahra Damus (Grüne) in Werder. Obst- und Gartenbauverein sowie Stadtverwaltung berichteten unter anderem von Problemen der Obstbauern und Gärtner.

Stadtverwaltung, Politik und Bauern kamen in Werder zusammen. Quelle: Luise Fröhlich

Vor 30 Jahren hat Manfred Seidel seinen Betrieb mit Sitz in Schmergow gegründet, inzwischen führt sein Sohn Jörg die Firma, zu der große Flächen in Phöben und Schmergow zählen. Größeren Betrieben fehlen seiner Ansicht nach in Corona-Pandemie-Zeiten vor allem Arbeitskräfte. „Steigende Löhne machen uns zudem riesig zu schaffen. Wir werden in diesem Jahr in Größenordnungen Äpfel nicht ernten können“, berichtete er.

Manfred Seidel von der Märkischen Obstbau-GmbH Schmergow sieht große Probleme. Quelle: Luise Fröhlich

Dass den Erntehelfern mehr Lohn gezahlt wird, sei angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten absolut notwendig, aber wenn die Obstbauern es nicht an ihren verkauften Produkten spüren, sei eine Grenze erreicht. Was er damit meint: Äpfel werden im Supermarkt immer teurer, doch die Produzenten verdienen nicht mehr daran.

Keine Brunnen auf der Glindower Platte

„Das nächste Problem ist das Wasser. Unsere Flächen sind nicht an das Brauchwasserwerk der Stadt angeschlossen, das heißt, wir mussten eigene Strategien verfolgen“, so Manfred Seidel. Er ließ zwei eigene Pumpstationen installieren. Anträge auf Brunnen habe er auch gestellt, doch das Verfahren ziehe sich in die Länge. „Ohne Wasser kann ich die neuen Pflanzen rausreißen“, sagte er. Immer mehr Bäume würden deshalb gerodet. Obstbauern auf der Glindower Platte könnten ohnehin keine Brunnen bohren, weil sie sich im Trinkwasserschutzgebiet befinden, ergänzte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU).

Das Glindower Brauchwasserwerk muss dringend saniert werden. Quelle: Luise Fröhlich

Das 1936 erbaute, marode Brauchwasserwerk in Glindow muss, wie berichtet, zudem dringend saniert werden. Ziel sei es auch, eine frostsichere Tröpfchenbewässerung zu gewährleisten, um die Bäume und Blüten im Frühjahr in den kalten Nächten schützen zu können. Derzeit bleiben die Wasserhähne von Ende Oktober bis zum nächsten Frühjahr zu. Auch in diesem Jahr zeigen die Äpfel teils starke Frostschäden, berichtete Manfred Seidel. Die Sanierung des Wasserwerkes gestaltet sich auch deshalb schwierig, weil sich um die Anlage herum Werders größter Ortsteil Glindow entwickelt hat. Über den dicken Rohren, durch die das abgepumpte Wasser aus dem Glindower See fließt, befinden sich heute zum Teil Privatgrundstücke und Häuser.

Streuobstwiesen müssen wieder gepflegt werden

Problematisch geht es außerdem auf einigen Streuobstwiesen in und um Werder zu, wie Walter Kassin, ehemaliger Chef und nun Ehrenvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, berichtete. In diese Obstbaumwiesen sei einst viel Fördergeld geflossen. „Sie werden oft nicht gepflegt, nicht abgeerntet und die Bäume werden nicht beschnitten“, sagte Walter Kassin. In die Töplitzer Süßkirschplantage mit 300 jungen und alten Bäumen wurden beispielsweise 175.000 Euro investiert. Oft war an die Förderungen für die Streuobstwiesen die Bedingung gebunden, sie für eine bestimmte Anzahl an Jahren zu pflegen. „Wir appellieren daran, die Pflege der Streuobstwiesen auch danach zu kontrollieren“, so der Werderaner.

Konträr wird auch ein neues regionales Siegel debattiert, das den Bauern die Vermarktung erleichtern soll. „Es gibt den Ansatz, öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Kitas stärker regional zu versorgen. Probleme gibt es aktuell bei den Ausschreibungen, aber da könnte uns das Regionalsiegel helfen“, sagte Sahra Damus. Christian Große hielt dagegen: „Ein Siegel wird uns nicht retten. Wie viele Marken wollen wir noch auf den Weg bringen?“ Auch Manfred Seidel ist skeptisch. Schon jetzt muss er pro Siegel einen jährlichen Festbetrag zahlen. Es stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen, erklärte er.

Baumschnittkurse sind sehr beliebt Das Havelland um Werder gilt als alter Obstgarten Berlins. Schon vor über 100 Jahren brachten die Obstbauern ihre Ernte mit Booten, später mit Dampfern in die Hauptstadt. Jedes Wochenende pilgern heute viele Berliner nach Werder zum Frischemarkt, wo die Produzenten aus der Region ihre Waren verkaufen. Seit fünf Jahren betreibt der Obst- und Gartenbauverein den Markt. Sehr beliebt im Angebot des Vereins sind auch die Baumschnittkurse, wie Ehrenvorsitzender Walter Kassin berichtet. 60 bis 70 Anmeldungen gibt es für jeden Termin, aber nur begrenzte Plätze.

Jürgen Gentz, der mit seiner Gärtnerei am Dienstag Gastgeber des Treffens war, wies darauf hin, dass Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammen passen. „Der Verbraucher bekommt derzeit alles im Überfluss.“ Deshalb könnten Preise nicht unendlich in die Höhe getrieben werden. Obst und Gemüse aus der Region sei aber gleichzeitig nach wie vor sehr gefragt, sagte Walter Kassin.

Von Luise Fröhlich