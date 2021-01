Werders Stadtverordnetenversammlung bleibt ohne Streaming

Werder

Es ist ein Dauerthema in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Werder: Die Möglichkeit, die Sitzungen zu streamen, sie also per Video- und Tontechnik ins Internet zu übertragen und aufzuzeichnen. Käme das Streamen, würden sich die Werderaner einem Trend in der Corona-Pandemie anschließen. Pressekonferenzen, Tagungen, Parteitage – sie alle laufen online ab, um Bürgern und Medien eine Beobachtung der politischen Entscheidungsträger zu ermöglichen. Wie das laufen kann, zeigen die Potsdamer Stadtverordneten schon seit Langem vor Corona. Die Oranienburger Stadtverordneten starteten erst im Oktober damit, ihre Sitzungen live ins Internet zu streamen.

Drei Optionen, die Bürger teilhaben zu lassen

Mitte September 2019 brachten die Fraktionen der SPD und der Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger einen Antrag ein, mit dem Ziel, die öffentlichen Sitzungen der SVV zu übertragen und aufzuzeichnen. Die Fraktionen schlugen drei Optionen vor: Die erste sah vor, mittels Bild- und Tontechnik zu übertragen und aufzuzeichnen. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, die Sitzungen nur per Tontechnik zu übertragen und aufzunehmen. Und die dritte Idee war, die ohnehin von den Protokollanten der Sitzungen angefertigten Tonaufzeichnungen auf der Internetseite der Stadt Werder zu veröffentlichen.

Der Antrag wurde abgelehnt. Die Stadtverwaltung argumentierte damals, dass der Beschluss für eine notwendige Änderung der Geschäftsordnung die Persönlichkeitsrechte der SVV-Mitglieder aushebeln würde. Zudem mache eine generelle Regelung für Bild- und Tonübertragungen und -aufzeichnungen es unmöglich, die Einzelfälle zu betrachten. „Daher sollte je nach Einzelfall einstimmig die Entscheidung zu treffen sein, ob Bild- und Tonübertragungen- bzw. -aufzeichnungen zulässig sind.“ Außerdem befänden sich nicht nur Personen mit öffentlichen Ämtern im Sitzungssaal, sondern auch Bürger. Deren Persönlichkeitsrechte gelte es zu schützen.

Auch der zweite Antrag wird abgelehnt

Im Mai 2020 brachte die Fraktion Die Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger erneut einen Antrag ein. Dieses Mal argumentiert sie mit der Pandemie. „In Anbetracht der aktuellen Lage halten wir eine neue Diskussion vor notwendig, die zu einer schnellen Änderung der Geschäftsordnung führen sollte“, schrieb damals der Fraktionsvorsitzende Elmar Schlenke in der Begründung des Antrags. Er wurde abgelehnt.

Und wie sieht es heute aus? Wir befinden uns mitten im zweiten Shutdown. Zumindest für einzelne Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung soll eine Teilnahme an den Sitzungen via Internet möglich sein. Die Verwaltung will sogenannte Hybridsitzungen der Stadtverordneten möglich machen. Demnach soll auf Antrag der Mitglieder, die es wünschen, geprüft werden, ob die technischen Voraussetzungen eine Online-Teilnahme zulassen.

Netzwerkstörungen können Beschlüsse angreifbar machen

Eine SVV-Sitzung, die komplett online abläuft, schließt die Verwaltung indes aus. Nach Kommunalverfassung setzen Video- und Audiositzungen voraus, dass alle anwesenden SVV-Mitglieder während der Sitzung ständig und gleichzeitig an Beratungen und Beschlussfassungen teilnehmen können. „Doch gerade die Schaffung dieser Voraussetzung entzieht sich dem Einflussbereich der Verwaltung“, erläutert sie. „Sobald die Datenübertragung zum Beispiel durch eine Netzwerkstörung unterbrochen wird und dadurch auch nur ein Verordneter an der Sitzung zeitweise nicht teilnehmen kann, kommt der gefasste Beschluss fehlerhaft zustande und er ist somit angreifbar.“

Die Fraktion Die Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger lässt nicht nach. Sie will in Zukunft immer wieder entsprechende Anträge einreichen. Seit einigen Monaten sitzen Mitglieder des Vereins der Stadtmitgestalter in vielen politischen Gremiensitzungen und tickern die Beratungen und Beschlüsse.

So sehen es die SPD , die Freien Bürger und die AfD

Dass die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung per Video- oder zumindest per Ton ins Internet übertragen werden sollte, fordert nach wie vor auch die SPD-Fraktion. „Als öffentlich tagendes Gremium könnte man so noch mehr Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Platzkapazitäten und anderen Rahmenbedingungen, etwa der aktuellen Pandemielage, erreichen“, sagt Nadine Lilienthal, SPD-Fraktionsvorsitzende. „Ich habe die Potsdamer SVV, die ja schon seit langer Zeit streamt, lange beruflich verfolgt und empfand dieses Angebot immer als sehr wertvoll.“

Auch die Fraktion der Freien Bürger sagt, dass sie das Vorhaben unterstützen würde. Die AfD befürwortet das Streaming dagegen ausdrücklich, wie Fraktionsvorsitzender Marlon Deter sagt. „Wir sehen das als zusätzliches Angebot an die Bürger für Transparenz und politische Teilhabe.“ Beide Fraktionen scheinen damit ihre Meinung zum Thema geändert zu haben. Denn beim Antrag zum Streamen im Mai votierten sie bei der namentlichen Abstimmung dagegen.

Grüne sind eher für reine Tonübertagung

Die Grünen differenzieren. Die Fraktion hätte Bedenken bei Videoübertragungen, weil Bilder vom Inhalt des Vortrags ablenken könnten. Außerdem komme bei verschiedenen Kameraperspektiven die Möglichkeit der Manipulation dazu, weil jemand entscheide, was gezeigt werde, etwa ein Kopfschütteln oder Applaus. „Für uns als Bündnis Grüne ist daher die Audioübertragung wesentlich erstrebenswerter“, sagt Fraktionsvorsitzender Markus Altman, „sie bietet umfängliche Information über das gesprochene Argument und blendet Nebeninformationen wortwörtlich aus.“

Die beiden größten Gegner des Streamens sind die Fraktionen der CDU und der Linken. Letztere argumentieren mit der Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Stadtverordneten, mit der „möglichen missbräuchlichen Nutzung, Verbreitung und Manipulation der gespeicherten Daten und dem Schutz der ehrenamtlich tätigen Abgeordneten eben davor“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Gabriele Janke.

Die CDU-Fraktion geht nach einer MAZ-Anfrage ausschließlich auf die Möglichkeit ein, dass die Verordneten ihre SVV-Sitzungen per Videoschalte abhalten und lehnt dies ab. „Hintergrund ist dabei die fehlende Rechtssicherheit von Videositzungen“, sagt CDU-Fraktionschef Hermann Bobka. „Die aktuelle Arbeitsweise der Ausschüsse ist aus unserer Sicht sehr effizient und der Situation angemessen. Die Sitzungen werden auf das Wesentliche beschränkt, das Hygienekonzept der Verwaltung wird gut umgesetzt und es wird die Möglichkeit der Hybridsitzung am Ort bereit gestellt.“ Ob ein Streaming in Frage kommt, um die Bürger teilhaben zu lassen, beurteilt Bobka in seiner Stellungnahme nicht.

Von Annika Jensen