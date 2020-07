Werders Winzer: Corona-Shutdown bedeutet nicht nur Umsatzeinbußen

Werder

Es ist ein traumhaft schöner Sommertag auf dem Weinberg von Klaus Wolenski in Töplitz. Die satten grünen Trauben baden in den warmen Sonnenstrahlen. Kaum eine Wolke ist am Himmel. „Die Ernte geht so Mitte, Ende August los“, sagt Klaus Wolenski und schaut auf die Reben. Er sitzt unter dem Dach einer Pergola, ganz oben auf seinem Weinberg.

Nichts ist, wie es vorher war

Er und sein Weinberg machen den Eindruck, als wäre alles normal. Doch das ist es nicht. Nichts ist, wie es vorher war. Außer das Wachstum der Trauben. „Seit zwei Jahren haben wir ganz großartige Weine“, sagt der Töplitzer Winzer und deutet damit die Trockenheit an, die die Qualität seiner Weine zu steigern scheint.

Corona hat alles geändert. „Wir hatten im März voller Vorfreude unsere Besenwirtschaft vorbereitet“, erzählt Wolenski, „dann blieb sie doch geschlossen.“ Und das bis heute. „Der Aufwand würde sich für uns nicht lohnen. Es wären zu viele Maßnahmen notwendig, die wir nicht so leicht umsetzen können.“ Er verkauft seinen Wein nun in Flaschen aus seinem Keller heraus. Und es funktioniert. „Wir sind mit dem Flaschenverkauf so weit, dass wir fast wieder normale Umsätze haben“, sagt Wolenski.

Klaus Wolenksi in seinem Weinkeller. Hier verkauft er seinen Wein. Quelle: Annika Jensen

Doch die Zeit des teilweisen Shutdowns bedeutete für ihn auch Positives. „Noch nie war mein Weinberg so sauber“, sagt er stolz und schaut sich um, „sehen Sie da, der Stock von der Erde bis zum ersten Draht. Die Triebe müssen per Hand entfernt werden.“ Das haben er und seine Tochter sonst nur einmal im Jahr gemacht und es dann bis zur Weinlese vernachlässigt.

Und: „Wir haben auch mehr Zeit, den Jahrgang von 2019 in den Fässern ruhen zu lassen und später abzufüllen. Das steigert die Qualität.“ Schließlich seien die bereits abgefüllten Flaschen wegen der Pandemie nicht verkauft worden, weswegen das schnelle Abfüllen weiteren Weines nicht erforderlich war. „Teilweise füllen für den Wein aus 2019 jetzt noch ab“, sagt Wolenski.

Wolenski : „An dem Verjus sind nur Sternenköche interessiert“

Auch für ein Nebenprodukt seiner Weine hat er durch die Pandemie und die daraus resultierende Schließung seiner Besenwirtschaft nun Zeit: Er stellt Verjus her. „Etwa die Hälfte der Trauben einer Rebe wird abgenommen und normalerweise einfach ins Gras geworfen. Damit steigert man die Qualität der restlichen Trauben. Auf dem Boden verrotten diese unreifen Trauben dann“, sagt der Töplitzer Winzer. Nun sammelt er diese kleinen, grünen und sehr harten Trauben aber ein und macht daraus sehr sauren Saft. „An dem Verjus sind nur Sterneköche interessiert. Die schätzen den sehr leichten Weingeschmack und die sehr saure Note“, so Wolenski.

Diese unreifen Trauben verarbeitet Klaus Wolenski zu Verjus, einem sehr sauren Saft, der sich großer Beliebtheit bei Sterneköchen erfreut, wie er sagt. Quelle: Annika Jensen

Etwa zwei Kilometer Luftlinie weiter, auf dem Phöbener Weinberg, sitzen Jens-Uwe Poel und seine Frau Katja auf ihrer neuen Terrasse. Sie haben eine Flasche Weißwein geöffnet. Er ist kalt. „Am Weinberg hatten wir ganz normale Arbeit“, sagt Jens-Uwe Poel, „wir haben die Zeit genutzt, um Hof, Garten und Ferienwohnungen in Schuss zu bringen.“ In Potsdam betreibt er sechs Kantinen. Seine Frau arbeitet in einer davon. Bisher ist der Weinberg eher ein Hobby für die beiden.

Da er aber doch recht viel Arbeit bedeutet, haben sie ihren Berg mit rund 3600 Pflanzen in sieben Rebsorten seit Januar an einen Winzer aus Sachsen verpachtet. „Als Pacht bekommen wir Wein, den wir dann, wie immer, in unserem Hof in der Innenstadt verkaufen“, sagt Jens-Uwe Poel. Für ihn bedeutet Corona etwa 60 Prozent weniger Arbeit. Seine Frau ist bis heute in Kurzarbeit. Deswegen sind sie nun auch unter der Woche auf dem Weinberg und genießen die Aussicht und Ruhe, die der Ort ihnen bieten kann. „Das ist großartig. Das nimmt uns total den Stress“, sagt Katja Poel.

Ab sofort gibt es auf dem Weinberg Poel Arbeitsteilung

In Zukunft wird sich also der Winzer um den Weinberg kümmern. Das Ehepaar Poel möchte aber weiterhin zum Ausschenken auf seiner Terrasse kommen. Die haben sie übrigens in der Zeit des Shutdowns vergrößert und saniert. Und die beiden wollen weiterhin ihre Weinpaten betreuen. Also die Menschen, die für drei Jahre die Patenschaft für eine oder mehr Pflanzen übernehmen und dafür zwei Flaschen Wein und eine Urkunde bekommen und bei der Weinlese helfen können.

Sie bedauern, dass all die Veranstaltungen ausgefallen sind, an denen sie beteiligt waren, etwa die Landpartie. Deswegen überlegen sie gerade, eine verspätete Saisoneröffnung bei sich zu feiern. „Vielleicht im September, erstmal wollen wir mit der Terrasse wirklich fertig sein“, sagt Jens-Uwe Poel und senkt den Blick auf die noch zu machenden Stellen.

Manfred Lindicke bedauert Ausfall großer Bankettveranstaltungen

Manfred Lindicke, der Winzer mit der größten Anbaufläche in Werder, ärgert sich indes über die Umsatzeinbußen, die der Corona-Shutdown mit sich gebracht hat. Lindicke verkauft stets viel an Restaurants und Hotels. Waren sie über Wochen geschlossen und kauften gar keinen Wein, rollt die Nachfrage nun langsam wieder an. „Sie sind aber immer noch sehr zurückhaltend. Das, was bis heute komplett eingebrochen ist, ist der Bankettbereich, also Hochzeiten oder andere Großveranstaltungen, zu deren Anlass die Hotels und Restaurants sonst große Mengen Wein von uns gekauft hatten.“

Um den Verkauf, der ihm durch die Schließung der Hotels und Restaurants entgangen ist, etwas aufzufangen, hat er Online-Sonderaktionen gestartet.

Schon seit Ostern ist Besenwirtschaft bei Lindicke wieder offen

Er bleibt jedoch zuversichtlich. „Was den Flaschenverkauf im Privatkundenbereich angeht, sind wir zufrieden“, sagt Lindicke. Und auch der neue Jahrgang stimmt ihn zuversichtlich: „Der Wein wächst sehr gut. Wir schaffen die ganze Arbeit gerade kaum“, sagt er. „Wir hatten durch den späten Frost ein paar Schäden, die haben sich aber wieder ausgewachsen.“ Ende August, Anfang September startet er mit der Lese, dann ernten er und sein zwölf-köpfiges Team zehn Sorten, drei blaue und sieben weiße.

Seit Ostern hat seine Besenwirtschaft bereits wieder geöffnet. „Allerdings nur als Selbstbedienung“, sagt Lindicke. Und mit stark reduzierter Platzzahl. Sowohl auf der Terrasse als auch vor seiner „Weintiene“, seiner Straußwirtschaft, stehen jeweils nur die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung. Ab 1. August ist die Besenwirtschaft auch unter der Woche geöffnet.

Von Annika Jensen