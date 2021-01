Glindow

Gemütlich, aufgeräumt, funktional: So wünschen sich zurzeit immer mehr Menschen ihre Wohnräume. Möbel und Deko sind oft in skandinavischem Stil, die Wände entweder in Erdtönen oder Pastellfarben gestrichen und Teppiche sind weniger klassische Auslegware, als viel mehr Gestaltungselemente. Warme Farben, die Namen wie Strandbeige, Sandelholz oder Mandelgelb tragen, werden 2021 gern mit farbenfreudigeren Möbeln kombiniert – das sagt Torsten Helmholz. Er ist Inneneinrichter und Mit-Geschäftsführer bei „Raum & Color“ mit Sitz in Glindow und kennt die Vorlieben der Kunden, die Trends und exotische Ausschläge.

Torsten Helmholz und Karsten Krause führen den Betrieb gemeinsam. Quelle: Luise Fröhlich

Zuhause wird zur Schutzhülle

Die Corona-Pandemie hat unsere Wohn-Träume verändert, wie der 55-Jährige berichtet: „Das eigene Zuhause wird noch mehr als vorher als gemütliches Nest gesehen, als Schutzhülle.“ Der Fokus der Menschen liegt mehr auf ihren eigenen vier Wänden. Zum klaren Trend des Minimalismus gesellt sich dadurch eine gegenläufige Linie: „Viele wollen ihre Räume mit mehr Dekoration gemütlicher machen oder zum Beispiel mit Kolonialstil-Elementen in eine ferne Welt verwandeln, in die sie wegen der Pandemie gerade nicht reisen können“, sagt Torsten Helmholz. Daher kehren zum Beispiel auch Afrika-Motive, die vor zehn bis 15 Jahren sehr gefragt waren, wieder zurück.

Ein anderer Trend geht ungeachtet der Corona-Krise in Richtung Nachhaltigkeit. „Einerseits verbunden ist damit das Umfunktionieren von Möbeln, andererseits der bewusste Kauf von hochwertigen Möbeln, die lange halten“, erklärt der Inneneinrichter. Unlängst gestaltete er für einen Kunden ein Haus angelehnt an ein englisches Cottage. „Hier wurde ein hoher Wert auf authentische und natürliche Materialien wie Naturstein, Holz, Leinenstoffe oder Leder gelegt.“

Quereinstieg in Richtung Innenarchitektur

Seit 31 Jahren gibt es „Raum & Color“, gegründet 1990 von Malermeister Karsten Krause in Göhlsdorf. Während Raumausstattung schon immer ein Thema des Betriebs war, kam die aus einer Hand ausführte Inneneinrichtung erst mit dem Einstieg von Torsten Helmholz in das Portfolio. Er war nach seinem Studium an der Handelshochschule zuvor in der Gastronomie-Branche tätig und bildete sich bei einem Fernstudium zunächst nur aus Leidenschaft in Sachen Innenarchitektur und Raumgestaltung weiter. Aus dem Hobby wurde 2007 ein Beruf. Seit Sommer 2019 sitzt das aus einem Malerbetrieb gewachsene Unternehmen mit 21 Mitarbeitern und drei Azubis in einem Neubau direkt am Kreisverkehr Richtung Ortsausgang Glindow.

Tapete, Vorhänge, Farben, Möbel: All das kombinieren die Inneneinrichter für die Wünsche der Kunden. Quelle: Raum&Color

Namhafte Kunden sind auch dabei

Karsten Krause und Torsten Helmholz, die nicht nur beruflich das Geschäft gemeinsam leiten, sondern auch privat ein Paar sind, kommen gleichermaßen bei Um- oder Neubauten ins Spiel.

Wegen der Berliner Filiale in der Knesebeckstraße stammen viele Kunden aus der Hauptstadt. Es seien auch einige bekannte Namen dabei, die Torsten Helmholz aber nicht verraten will. Zulauf kommt außerdem aus Potsdam, Werder, Schwielowsee, Beelitz, Borkheide, Borkwalde oder sogar aus Sachsen-Anhalt. Neben Häusern und Wohnungen gestaltet das Team von „Raum & Color“ auch Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Boote, Wohnmobile oder Trauzimmer.

Drei Tipps fürs eigene Wohnzimmer 1. Skandinavisches Design bringt Helligkeit, Frische. Dazu viel Holz und Textilien kombiniert mit sattgrünen Pflanzen. Bei diesem „Hygge-Trend“ aus dem Norden steht Gemütlichkeit an erster Stelle. 2. Geradlinig, schlicht und minimalistisch wird es mit „Wabi-sabi“ – einem ästhetisch japanisches Konzept aus Stein, Keramik, Beton und Holz. 3. Moderne Romantik der sogenannten „Boho Chic“ geprägt von Kulturen fremder und exotischer Länder mit Farben wie Grün, Oliv, Kaki, Braun, Beige und viel Weiß. Toll wirken grüne Wände, braune Ledermöbel und Holztische.

Torsten Helmholz sieht auf dem Markt gerade zwei Bewegungen: einerseits sind offene Räume gefragt, in denen zum Beispiel Schlaf- und Badezimmer ineinander übergehen. „Ein Raum erfüllt dann verschiedene Funktionen“, sagt er. In Homeoffice-Zeiten ist das auch hinsichtlich des Büros ein großes Thema. Andererseits wollen sich die Kunden in der Gestaltung der Räume auf das Wesentliche konzentrieren. Fugenlose Bäder sind beliebt, vereinzelt aber auch mal eine tapezierte Dusche. Immer wichtiger wird für die Branche auch die Steuerung von Rollos oder Heizungen über Apps auf dem Handy. „Das ist aber bei uns noch kein Massenthema“, fügt er hinzu, gewinne aber zunehmend an Bedeutung.

Betriebsnachfolge ist in Arbeit

Wer die Expertise eines Inneneinrichters in Anspruch nimmt? „Viele sagen, dass sie selbst kein Gespür für Einrichtung oder keine Zeit dafür haben. Eine große Rolle spielt natürlich auch, ob sie finanziell in der Lage dazu sind“, erzählt Torsten Helmholz. Anfangs sei er vor allem als guter Zuhörer gefragt. Er müsse den Kunden beobachten, schauen, welche Kleidung er trägt, wie er lebt und in seine Welt eintauchen. „Die Herausforderung besteht darin, die Wünsche des Kunden zu erkennen, und sich nicht selbst verwirklichen zu wollen“, sagt Torsten Helmholz.

Die Nachfolge des Betriebs ist gerade in Arbeit: Karsten Krauses Sohn, Oliver Krause, wird in die Fußstapfen seines Vaters treten und macht derzeit seine Malermeister-Ausbildung. Das Geschäft an der L90 in Glindow ist unterdessen wegen der Corona-Einschränkungen derzeit für den Kundenverkehr geschlossen. Im Hintergrund kann das Team aber weiterhin an Aufträgen arbeiten.

