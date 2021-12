Werder

Wieder freie Fahrt in der Moosfennstraße: Nach gut einem Jahr Bauzeit ist die sanierte Straße am Freitag wieder offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Die Fahrbahn wurde durchgängig auf 5,05 Meter Breite mit Asphalt befestigt. Auf beiden Seiten gibt es jetzt zudem Gehwege. Es gilt weiterhin Tempo 30. Radfahrer können die Einbahnstraße jetzt beidseitig in beiden Richtungen nutzen. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt etwa 1,95 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten war die Straße voll gesperrt.

Die Bushaltestelle wurde mit einer Verengung so angelegt, dass beim Halten nicht überholt werden kann. Die Straße hat zudem eine neue Regenentwässerung bekommen und es wurde eine Trinkwasserleitung erneuert. Im Bauablauf mussten die Gasleitungen fast auf der gesamten 630 Meter langen Baustrecke umverlegt werden.

Auch Potsdamer Straße wieder frei

Freie Fahrt gilt ab jetzt auch wieder in der Potsdamer Straße für den Verkehr in beide Richtungen. Hier war in den vergangenen Wochen an den Leitungen gearbeitet worden. Mit dem Parkplatzrückbau in einem Teilabschnitt wurde zudem der Gehweg deutlich verbreitert. Da die Autos mit einer Seite auf der Straße parkten, hat auch der Straßenraum etwas Platz gewonnen. So wurde mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen.

Zu den nächsten großen Straßenbaumaßnahmen in Werder (Havel) gehören laut Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 die Gluckstraße und die Straße zum Lindentor im Ortsteil Petzow.

Von MAZonline/fro