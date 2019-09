Werder (Havel) Werder - Zehn Jahre Comédie Soleil: Theater lädt zum Tag der offenen Tür Das Theater Comédie Soleil in Werder lädt anlässlich seines 10-jährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür, am Freitag, 6. September, ab 16 Uhr.

Dinner for One: James (Edward Scheuzger) und Miss Sophie (Karoline Hugler) beim Dinner for One, im November 2018. Das Theater Comédie Soleil feiert sein 10-jähriges Bestehen. Quelle: D. Godbersen