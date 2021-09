Glindow

Es ist wieder Leben in den Brennkammern des Ringofens in der Ziegelmanufaktur in Glindow. Dort, wo sonst Steine gebrannt werden, stellen sechs zeitgenössische Künstler aus Berlin, Potsdam und Glindow aus – ihr Motto: „Feuerräume – Zeitgenössische Kunst im Ringofen“. Die Ausstellung ist eine Herzenssache für Geschäftsführer Harald Dieckmann. Sie soll zudem positive Signale aussenden, das Unternehmen weiter im Gespräch halten.

Interessenten wollten Ziegelei kaufen

Im April musste sich Harald Dieckmann, Geschäftsführer der „Neuen Ziegeleimanufaktur Glindow“ eingestehen, dass er es nicht mehr verantworten kann, sein Unternehmen weiter zu führen. Fünf Monate lang hatte die Manufaktur Verluste geschrieben. Große Aufträge, wie zum Beispiel das Sanieren einer ganzen Stadtmauer, gab es schon lange nicht mehr. Dieckmann musste allen 18 Mitarbeitern kündigen, hoffte aber, noch Investoren zu finden für den Betrieb.

Und tatsächlich: Es gab gleich eine ganze Reihe Interessenten. Doch alle wollten kaufen, berichtet Dieckmann, niemand sich nur aufs Investieren beschränken. Der 70-Jährige hat Verständnis dafür, doch ein Verkauf des Kleinods kommt für ihn nicht in Frage. „Dieser Ort hat so viele anregende positive Aspekte“, schwärmt er. „Vor allem wenn das Feuer im Ofen an ist. Das Feuer ist die Seele.“

Vier Mitarbeiter sind noch tätig

Im Moment erholt sich der Markt leicht, das Unternehmen bekomme wieder Anfragen. „Vier Mitarbeiter sind noch hier. Das sind die mit den meisten Erfahrungen – die Leistungsträger“, erzählt Dieckmann. Keinen Tag hätten sie nach der Kündigung gefehlt, wie ihm viele Leute prophezeit hätten. „Sie sind dem Unternehmen treu, helfen auch bei der Vorbereitung von Veranstaltungen mit.“ Dieckmann ist überzeugt: „Es wird sich etwas tun in den nächsten Monaten. Das ist aber noch nicht spruchreif.“ Die Kunden sollen wissen, dass sie wieder Aufträge anfragen können. „Ich schaue optimistisch in die Zukunft.“

Zudem hofft der Unternehmer auf Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, des Landesdenkmalamtes oder der Wirtschaftsförderung. Allein die Sanierung des einen Ringofens würde 10.000 Euro kosten. Zurzeit ist der studierte Architekt dabei, konkrete Sanierungspläne zu erarbeiten. Der zu sanierende Ofen sei bereits leergeräumt, um den Schaden aufnehmen zu können und die Kosten zu ermitteln.

„Kunst erweitert den Horizont“

Enge Beziehungen zur Kunstszene hat Dieckmann schon seit Jahren. Künstler kommen nach Glindow und arbeiten dort – für ein Wochenende, einen Monat, ein halbes Jahr lassen sie sich inspirieren von der ungewöhnlichen Atmosphäre, der Ruhe. Auf dem Betriebsgelände sieht man deren Arbeiten, das große Schiff aus Holz zum Beispiel oder die Skulpturen an einer Hauswand. Andere kommen, um ihre fertigen Arbeiten hier zu brennen zu. Und wieder andere beauftragen die Manufaktur damit, große Kunstwerke für sie zu brennen. „Kunst erweitert den Horizont, ermutigt uns und eröffnet uns neue Perspektiven“, sagt Dieckmann.

Dieses Kunstwerk aus Holz hat schon vor Jahren seinen Platz auf dem Ziegeleigelände gefunden. Quelle: Elvira Minack

Die aktuelle Ausstellung in den zwölf der 14 Brennkammern ist noch bis zum 17. September täglich von 12.30 bis 16.30 Uhr zu sehen. Darunter überlebensgroße Köpfe aus Ton, für die Mitarbeiter Modell gestanden haben. Anlässlich des Tages des offenen Denkmals wird es am Sonntag ab 13 Uhr zusätzlich zur Ausstellung ein besonderes Programm geben. Das Theater Poetenpack aus Potsdam liest aus Fontanes Betrachtungen zum „Sparofen“. Außerdem gibt es ausgefallene Verpflegung, Musik und natürlich Feuer.

Von Elvira Minack