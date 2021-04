Werder

Einen 199.000 Euro schweren Förderscheck von der Stadt Werder hat der Freundeskreis Scala Kulturpalast jetzt erhalten. Mit diesem Geld kann der Verein das Kino in der Eisenbahnstraße kaufen und damit den historischen Kulturstandort erhalten. Der Kaufpreis in Höhe von insgesamt 350.000 Euro wird mithilfe von privaten Kreditgebern, Eigenmitteln des Vereins und eben diesem städtischen Zuschuss gestemmt. Der Kaufvertrag wurde am 26. Februar unterschrieben.

Renovierung geht voran

Die einmalige Finanzspritze der Stadt geht auf einen Beschluss der Stadtverordneten vom März 2020 zurück. Unterdessen sind die Sanierungsarbeiten im Kino, das 1940 errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht, inzwischen voran geschritten. Der Empfangsraum ist renoviert und neu eingerichtet worden, Geländer und Notausgänge wurden erneuert und auch die Arbeiten im Bühnenbereich haben begonnen. All diese Aktivitäten müssen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.

Förderscheck für Scala Kulturpalast an den Freundeskreis übergeben: Stefan Marten, Manuela Saß, Uwe Manthey und Nadine Lilienthal (v.l.) Quelle: Stadt Werder/hkx

Stromversorgung braucht Sanierung

Als nächstes großes Projekt steht nach Angaben der Stadtverwaltung die Stromversorgung auf dem Plan, die dringend saniert werden muss. Das Kino hoffe auf Fördermittel aus dem „Zukunftsprogramm Kino“ des Bundes, mit dem Arthouse-Kinos in Kleinstädten gefördert werden. Finanzielle Unterstützung gab es am Dienstag auch aus einem anderen Fördertopf, und zwar aus dem des Medienboard Berlin-Brandenburg. Für „großes Engagement im Ausnahmejahr 2020“ wurde das Kino mit dem 23. Kinoprogrammpreis ausgezeichnet, mit dem eine Prämie von 15.000 Euro verbunden ist. „Vor allem freue ich mich, dass hoffentlich bald wieder das Kino- und Konzertprogramm im Scala anlaufen kann“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) bei der Übergabe des Schecks.

Kino bereits seit November geschlossen

Dieses Geld kann Betreiber Gösta Oelstrom sicher gut gebrauchen, denn das Kino ist wegen des Corona-Lockdowns bereits seit November geschlossen. Gegenüber der MAZ hatte er Anfang Februar gesagt, dass das Kino bei einer Verlängerung der Zwangspause wieder auf Spenden angewiesen sein wird. Die Pläne für das Kulturprogramm in diesem Jahr mussten schon mehrfach umgeworfen werden. Gösta Oelstrom sprach von monatlichen Verlusten im Winter über 12.000 Euro.

Von MAZonline/fro