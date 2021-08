Neu-Plötzin

Auf einem Firmengelände des Magna-Parks in Neu-Plötzin verletzten sich am Freitagvormittag zwei Personen bei einer Auseinandersetzung. Das bestätigte die Polizeidirektion West auf MAZ-Nachfrage. Der Polizeieinsatz dauert zur Stunde noch an. Wie es zu dem Vorfall kam und wie schwer die beteiligten Personen verletzt sind, ist aktuell noch nicht bekannt, erklärte eine Polizeisprecherin. Ein Rettungswagen soll vor Ort sein.

Auch ob ein Gegenstand, wie zum Beispiel ein Messer, bei dem Kampf zwischen den beiden eine Rolle gespielt hat, ist ebenfalls noch unklar. Um kurz vor halb Elf war der Anruf am Freitag bei der Polizei eingegangen. Im Gewerbegebiet Magna-Park an der A10 sind einige Firmen angesiedelt, darunter Amazon, weitere Logistik-Unternehmen und die Total-Tankstelle. Wo sich der Vorfall genau abgespielt hat, wollte die Polizei nicht sagen.

Von MAZonline/fro