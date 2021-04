Werder

832 Mal ist in Werder in den vergangenen anderthalb Jahren eine Elektro-Tankstelle genutzt worden. Seit September 2019 stehen drei Ladesäulen auf dem Hartplatz vor der Insel, zwei weitere folgten an den Rathäusern 2020. Laut Projektleiter der EMB Energie Mark Brandenburg, Manuel Toplak, wurden in Werder bisher rund 10.500 Kilowattstunden Strom in Autos getankt, die meisten über die Stationen am Hartplatz. Zwei weitere Säulen sind in Werder jetzt ans Netz gegangen: eine am Parkhaus am Stadtbahnhof und eine am Marktplatz der Havelauen. Diese beiden zählen seit Ende März bereits 17 Ladevorgänge.

Am Freitag machte sich Vizelandrat Christian Stein (CDU) vor Ort ein Bild von den Ladesäulen und ihrer Funktion. „Wir freuen uns, dass wir die Bemühungen der Stadt Werder zur Elektromobilität unterstützen konnten“, so Christian Stein. Und die sind umfangreich, wie Bürgermeisterin Manuela Saß darstellte.

Zwei weitere E-Autos für die Stadtverwaltung

So ist der Fuhrpark der Stadtverwaltung im vorigen mit zwei Elektroautos erneuert worden, weitere sollen dieses Jahr folgen. Am Alten Rathaus wurde im vorigen Jahr eine Ladesäule aufgestellt, eine zweite im Zuge des Klimaschutzprogramms am Rathaus Eisenbahnstraße. Zudem pendelt in Werders Altstadt seit dem vorigen Jahr Brandenburgs erste E-Buslinie.

Noch im ersten Halbjahr 2021 soll eine weitere Ladesäule auf dem Parkplatz am Kiez in Glindow aufgestellt werden. Die Aufstellung habe sich verzögert, weil die Hersteller aufgrund der wachsenden Nachfrage nicht mehr hinterherkommen, wie es vonseiten der EMB hieß. Sie ist Servicepartner der Stadt für die Ladesäulen.

Immer mehr Elektroautos auf den Straßen

Dass die Nachfrage steigt, zeigt auch ein Blick in die Statistik der bundesweiten Neuzulassungen. Laut Kraftfahrtbundesamt sind im März rund 30.000 neue Elektro-Autos zugelassen worden, was eine deutliche Steigerung von 191,4 Prozent bedeutet. Sie machen einen Anteil von 10,4 Prozent aus (Vergleich September 2019: 2,4 Prozent). 81.220 Hybrid-Pkw kamen zudem im vorigen Monat zur Neuzulassung, darunter 35.580 Plug-In-Hybride, deren Akkus sowohl über den Motor als auch über das Stromnetz aufgeladen werden können.

Von Luise Fröhlich