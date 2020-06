Werder

In der Werderaner Kindertagesstätte „ Abenteuerland“ wurde bei einer weiteren Erzieherin sowie einem Angehörigen, der ein Kind abgeholt hat, Covid-19 festgestellt. Das meldet die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark an diesem Donnerstag. Nach dem positiven Befund der Kitaleiterin waren alle betroffenen Kinder und die Mitarbeiterinnen der Einrichtung getestet worden.

Die Kita ist bereits seit dem 23. Juni geschlossen, nachdem bekannt wurde, dass sich die Kita-Leiterin mit Covid-19 infiziert hatte. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte für alle Kinder und Erzieher eine Quarantäne bis zum 2. Juli angeordnet. Auch in einem Übergangswohnheim in Seddiner See hatte es wie vermeldet einen Coronafall gegeben. Der betroffene Familienvater und seine drei Kinder befinden sich in der eigenen Wohnung in Quarantäne.

Nach der aktuellen Umgangsverordnung (vorher Eindämmungsverordnung) müssen erneut Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn sich mehr als 50 Menschen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche neu infiziert haben. Dies würde in Potsdam-Mittelmark bei 107 Einwohnern innerhalb sieben Tage der Fall sein. Der aktuelle Wert liegt derzeit bei vier Neuinfektionen gegenüber einer Neuerkrankung am Vortag.

Von MAZonline