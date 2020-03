Werder

Am zweiten Tag der Anlaufstelle für Infektpatienten in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder kamen insgesamt 50 Menschen, um sich untersuchen zu lassen. 15 von ihnen wurden wegen nur leichter Beschwerden wieder nach Hause geschickt. Bei sieben Patienten nahmen die Ärzte Abstriche für eine weitere Untersuchung, das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mit.

Am ersten Tag waren 99 Werderaner gekommen, von denen 30 ohne Behandlung wieder entlassen wurden. Auch sie hatten nur leichte Symptome. Die Ärzte verweisen in solchen Fällen auf die derzeitige Möglichkeit, beim Hausarzt anzurufen und sich auf diese Weise bis zu sieben Tage krankschreiben zu lassen.

