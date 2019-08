Werder

Einen gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr gab es laut Angaben der Polizei am Mittwochabend in der Glindower Chausseestraße in Werder wegen einer Beziehungstat. Ein 32 Jahre alter Mann stellte offenbar seiner ehemaligen Lebensgefährtin (31) nach.

Auf Verfolgungsjagd

Dabei wurde der Mann vom neuen Lebensgefährten (31) ertappt. Noch bevor der 31-Jährige den Ex ansprechen konnte, fuhr der ehemalige Lebenspartner mit seinem Fahrzeug in Richtung Brandenburg davon und touchierte dabei den sich nähernden Mann. Dieser sprang in sein Auto und fuhr dem ehemaligen Lebensgefährten hinterher. Dann setzte er sich vor das Fahrzeug des Ex und bremste es aus.

Einfach umgefahren

Der 31-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug und suchte erneut das Gespräch. Zugleich gab der Ex Gas und hielt direkt auf den 31-Jährigen zu. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der neue Lebensgefährte wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Später musste er ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der ehemalige Lebensgefährte fuhr unterdessen in Richtung Brandenburg davon. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von MAZonline