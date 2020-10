Glindow

Mitten in der Nacht zum Samstag ist eine Radfahrerin in Glindow mit einer Hanfpflanze erwischt worden. Die der Polizei bekannte 34-jähriger Glindowerin fuhr mit ihrem Rad auf der Glindower Chaussee – und transportierte dabei kurz nach Mitternacht unübersehbar eine rund 1,20 Meter hohe Hanfpflanze.

Test bestätigte, dass es sich um eine Cannabispflanze handelte

Die Beamten, die eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz waren, hielten an und befragten die Frau. Sie gab an, die Pflanze am Straßenrand gefunden zu haben. Die Pflanze wurde sichergestellt, ein Vortest bestätigte den Verdacht, dass es sich um Cannabis handele. Nun wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von MAZonline