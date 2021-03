Werder will eigenes Impfzentrum – alles ist vorbereitet

Werder

Alles war vorbereitet: Seit Dienstag dieser Woche sollte die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig zum zentralen Corona-Impfzentrum für Potsdam-Mittelmark ausgebaut werden. Hausärzte der Region wollten dort im Wechseldienst am zentralen Platz ab nächsten Montag mit den Schutzimpfungen starten. Doch nun herrscht Ernüchterung bei den Akteuren. Denn die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hat überraschend einen Rückzieher gemacht. Weil vorerst nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, könne nicht im größeren Stil zentral geimpft werden, erklärte sie.

Werder bietet die Havelauenhalle

Auch Werder (Havel) hat sich für ein solches Impfzentrum in Position gebracht und bei der KVBB beworben. In den vergangenen Tagen seien alle Vorbereitungen zur Eröffnung einer Impfstelle getroffen worden, erklärte die dortige Stadtverwaltung. Rund 16 Ärzte aus der Region könnten ab Montag im Schichtbetrieb in der Havelauenhalle wöchentlich bis zu 1000 Menschen gegen die Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus impfen. „Kein Werderaner müsste mehr den Weg nach Potsdam oder Brandenburg (Havel) antreten“, sagt die Allgemeinmedizinerin Christine Falk im Namen der Ärzteschaft. „Wir könnten helfen, die Impfkampagne des Landes zu beschleunigen und die Impfzentren zu entlasten. Wir warten auf die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg.“

Bürgermeisterin Manuela Saß ergänzt: „Nach dem erfolgreichen Betrieb der Anlaufstelle für Atemwegserkrankungen im vergangenen Jahr können wir im Kampf gegen Corona erneut ein Signal der Hoffnung aus Werder (Havel) senden. Der Impfstoff, der bereit liegt, sollte jetzt auch zügig genutzt werden. Wir werden in Werder gern dabei helfen und stehen in den Startlöchern.“

Groß Kreutz kann Hilfe gebrauchen

Nach Angaben des Groß-Kreutzer Allgemeinmediziners Reinhard Jarka könnten im Normalbetrieb seiner Praxis wöchentlich etwa 60 Patienten geimpft werden. „Ich rechne jedoch mit einer zwei- bis dreifachen Nachfrage durch die Patienten. Insofern wäre eine Werderaner Impfstelle in den ersten Wochen und Monaten der ambulanten Impfphase eine wirkliche Entlastung“, sagt Jarka.

Die Havelauenhalle von Werder könnte mit einem von Mitarbeitern der Stadt betreuten Empfangsbereich, einem Wartebereich und zwei Behandlungszimmern für die Ärzte ausgestattet werden, so die Stadt. Auch die hygienische und die technische Ausstattung der Halle mit Internet und Kühlung sei vorbereitet.

Von MAZonline