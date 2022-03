Werkzeuge aus Transportern in Kleinmachnow und Werder gestohlen

Kleinmachnow

Gleich zwei aufgebrochenen Transporter aus denen Werkzeug geklaut wurde, sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden.

Transporter in Kleinmachnow und Werder geknackt

Aus einem auf der Straße abgestellten Transporter ist in der Nacht zu Mittwoch in Kleinmachnow Werkzeug gestohlen worden. Als ein Mitarbeiter der Firma, der das Fahrzeug gehört, am Morgen damit wegfahren wollte, bemerkte er, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Laderaum des Autos verschafft und diverse Werkzeuge mitgenommen hatten. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Ebenfalls einem Transporter haben Diebe am Mittwochabend in Werder (Havel) aufgebrochen. Die beide Männer stahlen Werkzeug aus dem Fahrzeug und flohen mit einem Pkw in Richtung Autobahnanschlussstelle Phöben. Trotz einer sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndung durch die verständigten Polizeibeamten konnten weder die Täter oder noch das Fahrzeug festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline