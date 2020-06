Kloster Lehnin

In der Nacht zum Pfingstmontag krakelte ein alkoholisierter 33-jähriger in der Kurfürstenstraße gegen 1.30 Uhr in Kloster Lehnin lautstark umher. An einem Haus klopfte er stark gegen die Haustür. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann wenig später vor Ort antreffen. Er gab an, einen Arzt zu benötigen.

Ein hinzugezogener Arzt mit Rettungswagenteam sah keine medizinische Notwendigkeit, sodass der Mann zur weiteren Gefahrenabwehr in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte sich der Mann und trat nach den Beamten. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von MAZ