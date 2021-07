Wie Brandenburgs Grüne den Wahlkampf noch retten wollen

Potsdam

Trotz des bisher von vielen Pannen überschatteten Wahlkampfs wollen die Brandenburger Grünen bei der Bundestagswahl ihr „historisch bestes Ergebnis“ holen. „Es geht um viel“, sagte Grünen-Landeschefin Julia Schmidt am Montag zum Wahlkampfauftakt in Michendorf (Potsdam-Mittelmark).

Dort enthüllte Schmidt gemeinsam mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock das erste von rund 500 Großplakaten und läutete damit offiziell den Wahlkampf in Brandenburg ein. Mit dem Slogan „Unser Land kann viel, wenn man es lässt“ wollen die Grünen Wähler mobilisieren. Der Untertitel lautet: „Bereit, weil ihr es seid.“ Die Botschaft also lautet: Die Gesellschaft ist veränderungsbereiter als die Politik ihr zutraut.

Grüne plakatieren mit Doppelspitze Baerbock-Habeck

Das Plakat ist in einer Hinsicht bemerkenswert. Von ihm lächelt neben Annalena Baerbock auch der Co-Vorsitzende Robert Habeck. Einen Hinweis darauf, wer da zu sehen ist und wer von den beiden Kurs auf das Kanzleramt nimmt, findet sich nicht. Sollten die Grünen also doch noch auf die Idee verfallen, kurz vor der Wahl auf den Kanzlerkandidaten Robert Habeck zu schwenken – dieses Motiv müsste nicht ausgewechselt werden.

Diese Option weisen die Grünen natürlich weit von sich. Der Politikberater Frank Stauss hält einen Kandidatenwechsel aber nicht für abwegig, sondern für geboten. Die Grünen könnten vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe über das Thema Klimawandel noch einmal „ein Momentum entfalten, das sie zur stärksten Partei bei der Bundestagswahl macht“, sagte er in der „Welt“. Voraussetzung dafür wäre, dass Baerbock zurückziehe und Habeck übernehme. Der Kampagnen-Experte meint: „Das ist eine einmalige historische Chance für die Grünen.“

Drei Sitze im Bundestag

Geschichte wollen die Grünen aber auch weniger spektakulär schreiben. In allen Landesteilen, also nicht nur im Grünen-affineren Berliner Umland, sondern auch in der Lausitz, im Oderbruch oder in der Prignitz wollen sie „sehr sicher Zweistellig“ werden, wie Landeschefin Schmidt sagte. Drei Bundestagsmandate sollen diesmal für die Partei herausspringen. Bisher waren die märkischen Grünen stets nur mit einem Mandat im Bundestag vertreten, das seit 2013 Annalena Baerbock innehat.

Baerbock zog zweimal über die Landesliste in den Bundestag ein. Diesmal will sie es direkt schaffen und den Wahlkreis 61 für sich entscheiden. Die Vorzeichen seien günstig, meint sie. „Wir haben die Möglichkeit zum ersten Mal ein Direktmandat in einem ostdeutschen Flächenland zu holen.“

Scholz liegt in Prognosen im Wahlkreis 61 vorne

Baerbock tritt im bundesweit wohl spannendsten Wahlkreis 61 an, der Potsdam, Teile Potsdam-Mittelmarks sowie Ludwigsfelde in Teltow-Fläming umfasst. Hier kämpft mit Olaf Scholz auch der SPD-Kanzlerkandidat um das Direktmandat. Die konservative CDU-Frau Saskia Ludwig rechnet sich Chancen aus, den Wahlkreis als lachende Dritte zu holen, weil Baerbock, Scholz und zum Teil auch der Linken-Kandidat Norbert Müller um ein ähnliches Wählerklientel buhlen.

Das Portal Wahlkreisprognose.de sieht derzeit aber Olaf Scholz in Führung. Beim Portal election.de liegt ebenfalls die SPD vorne, nachdem die Prognose-Plattform im April, kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur, noch Baerbock die besten Chancen attestierte.

Baerbock selbst hält das Direktmandat noch für möglich. Der Wahlkampf gehe jetzt schließlich erst richtig los, sagte sie. Bundesweit starten die Grünen erst in zwei Wochen mit ihrer Wahlkampftour.

„Klimaneutraler Wohlstand“

Die Partei verspricht einen „klimaneutralen Wohlstand“ für alle. Der Ausstieg aus der fossilen Energie soll also nicht mit Abstrichen verbunden sein, so das Versprechen. „Die Klimakrise ist nichts Abstraktes mehr, die Klimakrise findet auch bei uns direkt statt“, sagte Baerbock. Sie verwies auf die verheerende Waldbrände in Brandenburg in den vergangenen Jahren und auf die langen Phasen der Trockenheit. Die Frage, was Deutschland bereit sei, gegen den Klimawandel zu tun, sei die Richtungsentscheidung bei der kommenden Wahl, so Baerbock.

Punkten will die 40-Jährige auch mit den Themen Infrastruktur und Bildung. Sie verwies auf überfüllte Regionalbahnen. „Wir haben erlebt, was geschieht, wenn Bahnhöfe stillgelegt werden“, sagte die Kanzlerkandidatin. „Die Menschen ziehen dann weg.“ Investitionen in die Bahn und in den ÖPNV seien „immer auch Investitionen in die Zukunft“.

Bei der Bildung bemüht Baerbock sogar einen Superlativ. „Wir wollen investieren, damit die Schulen die schönsten Orte in unserem Land werden“, sagt sie.

Von Torsten Gellner