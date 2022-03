Wie Potsdam-Mittelmark auf die Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet ist

Auch afghanische Ortskräfte nimmt Potsdam-Mittelmark auf. Bisher sind sieben Ortskräfte mit ihren Familien angekommen, insgesamt 32 Personen, davon 18 Kinder.

Die erste Familie erreichte den Landkreis am 29. November. In Deutschland eingereist war sie bereits am 22. Oktober.

Zuvor sind sie in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg untergebracht, wo die notwendige Erstregistrierung durchgeführt wurde.

Sobald eine Unterkunft in Potsdam-Mittelmark frei wird, werden die Familien dort direkt untergebracht.

Da sie in der Regel aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen einen Aufenthaltstitel erhalten, haben sie dadurch grundsätzlich direkten Zugang zu SGB II Leistungen („Hartz IV“).

2085 Geflüchtete aus über 30 verschiedenen Nationen sind derzeit in den neun Gemeinschaftsunterkünften und den Wohnungen des Landkreises untergebracht. Im Vorjahr erfolgten die meisten Zuweisungen aus Syrien, Afghanistan, der Russischen Föderation, der Türkei sowie dem Irak.