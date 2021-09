Brandenburg/H

Zum Beginn der letzten Wahlkampfwochen haben sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 60 die letzte MAZ-Montagsfrage beantwortet, die den Klimawandel in den Fokus rückt. Vielleicht ist dieser Klimawandel für die drei Frauen und drei Männer nicht nur ein politisches Thema, sondern beeinflusst auch deren Lebensführung im Alltag.

400 Zeichen haben Bewerberinnen und Bewerber bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag für ihre Antwort auf die folgende Frage:

Wie haben Sie Ihren Lebensstil in jüngerer Vergangenheit verändert, um künftigen Generationen diese Welt zu erhalten?

Sonja Eichwede (SPD): Für mich ist es sehr wichtig, dass wir unser Leben nachhaltig organisieren und auf unsere Umwelt achten. Wir müssen den Klimawandel jetzt zusammen für unser aller Zukunft bekämpfen. Ich kaufe seit Langem besonders regionale, saisonale und ökologische Produkte, beziehe grüne Energie, fahre viel Fahrrad oder Bahn und zahle Co2-Ausgleich, wenn ich Emissionen verursache. Im Bundestag will ich für eine Mobilitätsgarantie und Energiewende arbeiten.

Patrick Meinhardt (FDP): Bei mir ist es eine prägende Entscheidung, die ich mit 18 Jahren getroffen habe und die bis heute hält: Ich habe nie einen Führerschein gemacht und lege 98 Prozent meiner Strecken mit Bahn, Bus, Taxi oder als Mitfahrer zurück. Mein Augenmerk liegt in diesem Wahlkreis ganz bewusst auf dem Ausbau der Nahverkehrsverbindungen; und da ist noch erhebliches zu tun.

Alexandra Pichl (B 90/Grüne): Ich reflektiere mein Konsumverhalten regelmäßig und versuche es immer weiter in Hinblick auf Nachhaltigkeit nachzuschärfen. Außerdem bin ich vor kurzem auf ein E-Bike umgestiegen, um noch mehr Fahrrad fahren zu können. Die größte Veränderung in jüngerer Vergangenheit (vor gerade mal fünf Jahren) war die Entscheidung, in die Politik zu gehen. Denn mein Beweggrund war und ist es, meinen und allen Kindern diese Welt lebenswert zu erhalten.

Dietlind Tiemann (CDU): In einer schönen großen Familie, mit vier Geschwistern aufgewachsen, habe ich gelernt zu teilen, sparsam zu sein. Habe im Garten der Eltern gelernt, Obst und Gemüse selbst anzubauen, und weiß zu schätzen, wie wichtig dieser Anbau durch Gartenbau und Landwirtschaft ist. Mit dieser Grundeinstellung, meiner Liebe zur Natur und Verantwortung für Wirtschaft und Arbeitsplätze stehe ich den künftigen Generationen gern zur Seite.

Tobias Bank (Linke): Obwohl ich schon lange ein leidenschaftlicher Bahn- und Radfahrer bin, sehr wenig Fleisch esse, ausschließlich Seife ohne Plastikverpackung und Mikroplastik kaufe, sehr häufig lokale Produkte aus der Region nutze und verschenke, streng Müll trenne und Die Linke der Umwelt zu Liebe in diesem Wahlkampf deutlich weniger Wahlplakate hat herstellen lassen, überprüfe ich stetig mein persönliches Konsumverhalten.

Axel Brösicke (AfD): Mein Leben habe ich nicht geändert. Ich fahre schon immer nur die nötigen Strecken mit dem Auto oder benutze wann möglich das kleinere Familien-Auto. Zukünftig will ich mir ein E-Bike anschaffen, das hat aber eher sportliche, gesundheitliche Gründe. Das wir, wenn möglich, eher Bio-Produkte kaufen, liegt natürlich an dem Verzicht auf Pestizide beim Anbau.

Von Jürgen Lauterbach