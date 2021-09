Brandenburg/H

Die MAZ hat jeweils zwei Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 60 zum inhaltlichen Duell gebeten. Dabei wussten der 35 Jahre alte Tobias Bank (Die Linke) und der 54 Jahre alte Patrick Meinhardt (FDP) vorher nicht, dass sie aufeinandertreffen würden.

Wie erleben Sie diesen Wahlkampf?

Patrick Meinhardt (FDP): Auf die Diskussionen habe ich mich immer gefreut, weil Respekt untereinander vorhanden ist. Niemand greift den anderen persönlich an. Das habe ich auf vielen anderen Podien in der Vergangenheit ganz anders erlebt.

Tobias Bank (Die Linke): Mit Sonja Eichwede, Alexandra Pichl und Patrick Meinhardt ist das persönliche Verhältnis untereinander gut. Man duzt sich und telefoniert auch mal miteinander. Bei der aktuellen Wahlkreisinhaberin ist das anders. Frau Tiemann wirkt auf mich sehr von oben herab, gewissermaßen überheblich.

Was die beiden Direktkandidaten voneinander halten Die MAZ hat die beiden Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 60 gefragt, wie sie den jeweils anderen im laufenden Wahlkampf wahrgenommen haben. Tobias Bank über Patrick Meinhardt: „Patrick habe ich als einen sehr leidenschaftlichen Politiker kennengelernt, der sich auch vor schwierigen Diskussionen nicht drückt. Das einzige Mal, wo er mich enttäuscht hat, war, als er von einer kommunistischen Regierung gesprochen hat. Ansonsten ist er ein sehr sympathischer Mitbewerber, mit dem es Spaß macht, Demokratie zu leben. In der Kommunalpolitik würden wir bestimmt, anders als in der Bundespolitik, viel miteinander erreichen.“ Patrick Meinhardt (FDP) über Tobias Bank (Die Linke): „Tobias ist ein absolut feiner Mensch, jemand, der in seiner politischen Arbeit mit einem hohen Maß an Überzeugung wirkt. Mir imponiert die Neugier, mit der er auf andersdenkende Menschen zugeht. Ihm nehme ich ab, dass er für die Menschen in seiner Region Politik macht, dass ihm die Menschen am Herzen. Unsere Wege sind andere und (lacht) die Gefahr einer Regierung mit den Kommunisten existiert trotzdem.“

Meinhardt: Den vergangenen Wahlkampf habe ich für die FDP in Greifswald erlebt als ein Gegenkandidat von Frau Merkel. Die CDU-Kandidatin habe ich im ganzen Wahlkampf nicht gesehen, sie ist auf kein Podium gegangen. Der AfD-Kandidat dort war eine demokratische Herausforderung. Die Podien waren also kein Genuss, sondern ein Muss. Das ist hier ganz anders.

Herr Meinhardt, die Hauptaufgabe der FDP in der deutschen Demokratie besteht darin, einer größeren Partei im Bundestag die Mehrheit zu beschaffen. Warum ist das so?

Kein Koalitionsanhängsel

Meinhardt: Das hat die Parteiführung der FDP in den letzten 70 Jahren das ein oder andere Mal so gedacht. Aber eine freiheitliche Partei kämpft und wirkt für liberale Grundsätze. Wir sind kein Koalitionsanhängsel, sondern diejenigen, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, soziale Marktwirtschaft und Bürgerrechte eintritt und den Aufstieg durch Bildung ermöglicht.

Tobias Bank (Linke) und Patrick Meinhardt (FDP) sind politisch nicht auf einer Linie und treten im Wahlkreis gegeneinander an. Gleichwohl haben sie einander im Wahlkampf schätzen gelernt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Finden Sie die FDP überflüssig, Herr Bank?

Bank: Keineswegs. Aber auch ich habe die FDP lange vor allem als Mehrheitsbeschaffer wahrgenommen. Die FDP sollte sich wie einst in der sozialliberalen Koalition mehr auf den politischen als auf den Wirtschaftsliberalismus konzentrieren. Dafür sind größere Teile der Bevölkerung empfänglich.

Die Linke ist und bleibt die SED-Nachfolgepartei, die Rücksicht nimmt auf ihre Altvorderen und die die DDR-Vergangenheit beschönigt. Warum lösen Sie sich nicht davon?

Bank: Das tun wir doch. Die Linke hat den Bruch mit dem Stalinismus als System unwiderruflich vollzogen im Gegensatz zu allen Blockflötenparteien. Ehemalige Funktionsträger der SED sind bei uns die Ausnahme. Unsere Mandatsträger sind jünger, weiblicher und kommen oft aus den westlichen Bundesländern.

Altgediente SED-Funktionärin

Meinhardt: Für mich ist völlig inakzeptabel, dass eine altgediente SED-Funktionärin wie Barbara Borchardt, Mitglied der vom Verfassungsschutz beobachteten Antikapitalistischen Linken, jetzt Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern ist. Sie steht nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, entscheidet aber, was verfassungsrelevant ist und was nicht. Das ist pervers.

Bank: Ich kenne Barbara Borchardt gut und habe gar keinen Zweifel an ihrer Verfassungs- und Demokratietreue. Sie ist eine sehr aufgeschlossene Mitstreiterin, die sich für Demokratie und Gerechtigkeit einsetzt. Im Übrigen gibt es mehr SED-Mitglieder in den anderen Bundestagsparteien als in der Linken.

Meinhardt: Die Linke ist, gerichtlich festgestellt, die rechtsidentische Nachfolgepartei der SED. Immer noch fehlt eine klare Positionierung der Linken zur Tatsache, dass die Stasi-Diktatur ein Unrechtsstaat gewesen ist.

Großverdiener und kleine Leute

Wähler der FDP sind die Starken und Besserverdienenden der Gesellschaft. Warum fehlen der Partei das Herz und das tiefe Verständnis für die kleinen Leute?

Meinhardt: Ich komme selbst aus einer Sozialhilfefamilie und habe mich bewusst für die FDP entschieden. Denn ich bin dieser Partei dankbar dafür, dass sie den Menschen Bildungschancen verschafft hat.

Bank: Nach dem Steuerkonzept der FDP wird deutlich, dass die Großverdiener steuerlich begünstigt werden, während für die Kleinen nichts dabei herumkommt. Noch schlimmer finde ich, dass der Staat mit 88 Milliarden Euro zusätzlich belastet würde.

Meinhardt: Ich widerspreche entschieden. Die FDP entlastet mit ihrem Steuerkonzept die kleinen und mittleren Einkommen. Uns wählen vor allem Menschen aus dem Mittelstand, die wissen, wie wichtig eine gute Wirtschaftspolitik für ihre Arbeitsplätze ist. Liberalismus ist etwas fürs ganze Volk.

Die falschen Leute entscheiden

Bank: Die FDP sagt nicht, wie sie ihre Vorstellungen etwa zur Bildung finanzieren will. Beim Steuerkonzept der Linken würden 90 Prozent der Einkommen in Deutschland profitieren und zusätzlich brächte es 90 Milliarden Euro mehr im Staatshaushalt.

Meinhardt: Unser Land hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. In Bildung wird 2020 so viel investiert wie noch nie: 160 Milliarden Euro. Aber das Geld wird nicht richtig investiert. Die falschen Leute entscheiden. Wir lassen nicht zu, dass diejenigen entscheiden, die wirklich damit zu tun haben: die 40.000 Schulen.

100.000 Euro für jede Schule

Bank: Das ist eine ganz tolle Utopie, aber ich gehe nur zu 50 Prozent mit. Die Schulen können Sanierungen oder große Investitionen nicht bewältigen, sie haben keine Planer und dürfen auch nicht ausschreiben. Ich sage: Gebt das Geld den Kommunen!

Meinhardt: Die eigentliche Entscheidungsebene liegt jedenfalls nicht beim Land oder beim Bund. Jede Schule könnte einen Scheck von 100.000 Euro bekommen und darüber verfügen. Würde umgesetzt, was die 34 größten Mittelstands- und die größten 23 Bildungsorganisationen fordern, wäre das eine Freiheitsrevolution für die Bildung.

Tobias Bank (Linke) und Patrick Meinhardt (FDP) sind politisch nicht auf einer Linie und treten im Wahlkreis gegeneinander an. Gleichwohl könne sie auch miteinander lachen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Linke lehnt die Nato und damit letztlich auch transatlantische Verteidigungsaufgaben ab. Warum?

Bank: Die Linke sagt, wir wollen keine Nato unter Führung der USA. Wir schlagen ein europäisches Sicherheitssystem vor, gestaltet von den Europäern, nicht den Amerikanern. Unserer Partei ist dabei klar, dass wir nicht von jetzt auf gleich aus der Nato austreten können.

Meinhardt: Auch ich finde, dass die Europäer ihre Aufgabe in der Nato verstärkt wahrnehmen müssen. Aber die Nato ist für mich nie nur ein Verteidigungsbündnis, sondern auch ein Wertebündnis, das es beizubehalten gilt.

Die Nato und ihre Werte

Bank: Was hat denn das Erdogan-Regime mit einem Wertebündnis zu tun? Verfolgt die Nato die Werte, die Erdogan in der Türkei vorlebt? Oder Afghanistan: Der Nato-Einsatz ist ein Desaster. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet die Linke ihre Kritik an der Nato immer relativieren soll. Das müssten mal die anderen Parteien tun.

Meinhardt: Gerade weil die Amerikaner Schwerpunktverschiebungen zugelassen haben, müssen die Europäer ihre Rolle als starke Partner viel besser gestalten. Es braucht eine Zukunftsstrategie der Nato.

Von Jürgen Lauterbach